7 أشواط للخيول في كأس أبوظبي الذهبي جوائزها 5 ملايين درهم

أبوظبي في 4 فبراير/ وام/ أعلن نادي أبوظبي للفروسية، أن جوائز سباق كأس أبوظبي الذهبي المقرر إقامتها السبت المقبل من 7 أشواط، تبلغ 5.7 مليون درهم، منها مليون دولار أميركي للشوط الرئيسي لمسافة 1600 متر، بمشاركة نخبة الخيول المهجنة الأصيلة، ويعد من أغلى السباقات.

وكشف في بيان له اليوم عن إجراء مراسم القرعة الرسمية للشوط الرئيسي لكأس أبوظبي الذهبي للخيول المهجنة الأصيلة "قوائم" لمسافة 1600 متر، يوم يوم غد في صالة الخيالة الملحقة بالنادي، برعاية "أدنوك".

وأضاف البيان أن القرعة ستحدد بوابات الانطلاق لكل جواد، وستجرى بمشاركة الملاك والمدربين، وتعتبر الإعلان الرسمي عن النسخة الأولى من البطولة، مع أهميتها في منح الخيول المنطلقة من البوابات المتوسطة أفضلية مريحة لاتخاذ موقع مميز بجانب السياج، مقارنة بالخيول التي تضعها القرعة في بوابات بعيدة عن السياج الداخلي.