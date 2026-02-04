دائرة تنمية المجتمع تطلق الدفعة الرابعة من برنامج "بناء القدرات"

أبوظبي في 4 فبراير / وام / أعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، اليوم، عن إطلاق الدفعة الرابعة من برنامج "بناء القدرات" لمهنيي الرعاية الاجتماعية، إذ بلغ عدد المستفيدين من الدفعات الثلاث السابقة 283 مهنيا، وذلك في خطوة تعكس التزام الدائرة بتطوير الكوادر العاملة في القطاع الاجتماعي ورفع جاهزيتها.

وتم إطلاق الدفعة الجديدة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة – فرع أبوظبي، والتي تركز على إبراز أهمية البرنامج ودوره في رفع كفاءة مهنيي الرعاية الاجتماعية، وتعزيز وعي الجهات المعنية بأثر هذه المبادرة في الارتقاء بمنظومة العمل الاجتماعي في الإمارة.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج لمدة خمسة أشهر، ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى تزويد مهنيي الرعاية الاجتماعية بالكفاءات المطلوبة، وتمكينهم من تطوير مساراتهم المهنية بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع.

ويستهدف البرنامج مرشحي برنامج بناء القدرات من مهنيي الرعاية الاجتماعية العاملين في إمارة أبوظبي، بما يتماشى مع دور الدائرة في توفير برامج تدريبية متخصصة في مجالي الدبلوم المهني لمهارات ممارسة الخدمة الاجتماعية، والدبلوم المهني في الإرشاد النفسي المدرسي، والتي تسهم في رفع كفاءة القطاع وضمان استجابته لمتطلبات الخدمات الاجتماعية وفق أفضل الممارسات والمعايير المهنية.

وقال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، إن الدائرة تعمل على رفع كفاءة مهنيي الرعاية الاجتماعية من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة، تسهم في تعزيز جاهزيتهم لتلبية متطلبات القطاع الاجتماعي في الإمارة، لافتا إلى أن إطلاق الدفعة الرابعة يأتي امتداداً لجهود الدائرة في بناء منظومة مهنية متكاملة تقوم على المعايير المعتمدة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وأضاف أن استمرار تنفيذ برنامج بناء القدرات يعكس حرص الدائرة على الارتقاء بالممارسة المهنية في قطاع الرعاية الاجتماعية، ودعم الكوادر العاملة فيه بما يواكب رؤية إمارة أبوظبي لمجتمع متماسك يتمتع بخدمات اجتماعية عالية الجودة.

وتؤكد دائرة تنمية المجتمع أن برنامج بناء القدرات يمثل إحدى الأدوات الرئيسية الداعمة لمنظومة الترخيص والرقابة الاجتماعية، ومبادرة محورية لتعزيز جاهزية مهنيي الرعاية الاجتماعية في الإمارة، بما يسهم في تطوير القطاع الاجتماعي وخدمة أفراد المجتمع بكفاءة ومسؤولية.