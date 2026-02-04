صندوق أبوظبي للتنمية يموّل محطة راغون للطاقة الكهرومائية في طاجيكستان

أبوظبي في 4 فبراير /وام/ وقّع صندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية قرض مع حكومة جمهورية طاجيكستان، لتمويل مشروع محطة راغون للطاقة الكهرومائية بقيمة 376 مليون درهم، والذي يعد أحد أبرز المشاريع الإستراتيجية الداعمة لتعزيز الطاقة والأمن المائي، وذلك في إطار تفعيل مستهدفات منصة أبوظبي العالمية للمياه التي أعلن الصندوق عن إطلاقها مطلع العام الجاري.

وتعكس هذه الخطوة الحضور التنموي المتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودورها المؤثر في دعم مسارات التنمية المستدامة على الساحة الدولية.

وتجسّد الاتفاقية التي جرى توقيعها خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات، التزام صندوق أبوظبي للتنمية بتبني حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة تسهم في معالجة التحديات العالمية التي يشهدها قطاعَا الطاقة والمياه، وتعزز مسارات التنمية الشاملة، بما يدعم تحقيق الأولويات التنموية للدول الشريكة.

وقّع الاتفاقية كلاً من سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي فايز الدين قاهرزاده، وزير المالية بجمهورية طاجيكستان، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وقال سعادة محمد سيف السويدي: "نعتز بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركائنا في حكومة جمهورية طاجيكستان، والتي نؤكد من خلالها الدور الجوهري لصندوق أبوظبي للتنمية في دعم الازدهار العالمي وتعزيز التنمية المستدامة. ويعكس هذا المشروع الحيوي حرصنا على تحقيق الركائز الإستراتيجية التي وضِعت عند إطلاقنا لمنصة أبوظبي العالمية للمياه، وتجسّد رؤيتنا التنموية العميقة في دعم قضايا المياه، باعتبارها أولوية محورية على الأجندة الدولية ومكوّنًا أساسيًا لمستقبل أكثر استدامة".

وأضاف أن محطة راغون للطاقة الكهرومائية تسهم في تعزيز أمن الطاقة عبر توفير كهرباء مستدامة وموثوقة وبأسعار معقولة، بما يلبي الطلب المتزايد عليها، ويدعم تكامل أسواق الكهرباء الإقليمية.

ولفت إلى المشروع يتيح تخزين نحو مليار متر مكعب من المياه، والاستفادة منها في توليد الطاقة، ودعم أنشطة الري، وتوفير مياه الشرب للسكان، مُا يحقق أثراً تنموياً واسع النطاق لا يقتصر على جمهورية طاجيكستان فحسب، بل يمتد ليشمل منطقة آسيا الوسطى بأكملها.

من جانبه وقال معالي فايز الدين قاهرزاده: "نتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على دورها الريادي، الذي يجسّد اهتمامها وحرصها المستمر على دعم الأهداف التنموية الوطنية للدول الشريكة. ويعكس هذا النهج التنموي ما يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية من دور أساسي في ترسيخ دعائم التنمية المستدامة، عبر تمويل مشاريع نوعية تسهم في تحقيق التقدّم والازدهار لشعوب العالم".

وأضاف أن تمويل إنشاء سد محطة راغون للطاقة الكهرومائية، الذي يبلغ ارتفاعه 1185 مترًا فوق سطح البحر، يعبر مشروعاً إستراتيجياً يعزز استدامة الموارد الأساسية، ويسهم في إزالة الكربون من شبكات الكهرباء في كازاخستان وأوزبكستان، ويقوي منظومة الطاقة والأمن المائي في منطقة آسيا الوسطى بأكملها.

ويواصل صندوق أبوظبي للتنمية دوره الريادي في تمويل المشاريع الإستراتيجية في القطاعات الحيوية التي تمس حياة المجتمعات بشكل مباشر، بما يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم التنمية الشاملة، لبناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.