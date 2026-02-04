56 دولة تشارك في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى 2026

دبي في 4 فبراير/وام/أعلن نادي دبي لأصحاب الهمم عن تنظيم النسخة الـ"17" من بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم "الجائزة الكبرى - دبي 2026" خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير الجاري، على مضمار النادي، بمشاركة نحو 500 لاعب ولاعبة يمثلون 56 دولة.

وتمثل البطولة باكورة بطولات فزاع الدولية لهذا العام، على أن تتبعها بطولة الريشة الطائرة خلال الفترة من 5 إلى 11 مايو المقبل، ثم بطولة القوس والسهم خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة لبطولات فزاع اليوم في نادي دبي لأصحاب الهمم، بحضور ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة، وماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، واللاعبة ميرة القصاب، وداليا علوب رئيس قطاع التسويق بشركة «أورا ديفيلوبرز»، حيث تم استعراض أبرز ملامح البطولة وقائمة الشركاء والرعاة.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد أن النسخة الجديدة من بطولة فزاع الدولية تمثل محطة متقدمة في مسيرة البطولة التي انطلقت عام 2009 بتوجيهات القيادة الرشيدة، بهدف دمج أصحاب الهمم في المجتمع عبر بوابة الرياضة، لتصبح دبي نموذجاً عالمياً رائداً في هذا المجال.

وأعرب عن أمله في أن تشهد البطولة انطلاقة مميزة تليق بمكانتها، في ظل المشاركة الواسعة من اللاعبين إلى جانب عدد كبير من الفنيين والمدربين.

وأشار إلى أن تنظيم النسخة الـ17 من بطولة ألعاب القوى «الجائزة الكبرى – دبي 2026» يأتي بعد نحو 60 يوماً فقط من النجاح اللافت لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب «دبي 2025» التي استضافها نادي دبي لأصحاب الهمم، ما يضاعف من مسؤولية فرق العمل لمواصلة التميز على المستويين التنظيمي والفني.

ورحّب بالرقاد بالرعاة والشركاء، وفي مقدمتهم شركة «أورا»، مشيداً بمبادراتها وتواصلها الإيجابي، ووجّه الشكر إلى المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة "أورا ديفيلوبرز"، على دعمه ومساندته، وإلى جميع الشركاء على دورهم في إبراز الوجه الحضاري لدولة الإمارات ودبي على خريطة رياضة أصحاب الهمم العالمية.

من جانبه، أكد ماجد العصيمي أن بطولات فزاع تمثل نموذجاً متكاملاً في العمل المؤسسي، بفضل تكامل فرق التنظيم والتحكيم والتشغيل، والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، الذي أسهم في ترسيخ مكانة البطولة بعد أكثر من 20 عاماً من انطلاقتها، لتصبح واحدة من أبرز البطولات الدولية على مستوى العالم.

وأوضح أن البطولات لم تقتصر على الجانب التنافسي، بل لعبت دوراً محورياً في تطوير منظومة الرياضة البارالمبية، من تأهيل اللاعبين وتصنيفهم، إلى تطوير المسابقات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والمساهمة في الدراسات والتجارب التنظيمية المعتمدة دولياً، مؤكداً أن هذه الجهود انعكست إيجاباً على رضا المشاركين.

وأكدت ميرة القصاب، لاعبة منتخبنا الوطني، أن بطولات فزاع لا تمثل مجرد منافسة رياضية، بل منصة لإثبات القدرات وتحدي الذات، مشددة على أن أصحاب الهمم دائماً على قدر المسؤولية.

بدورها، أعربت داليا علوب، رئيس قطاع التسويق في شركة "أورا ديفيلوبرز"، عن فخر الشركة بالمشاركة للمرة الأولى في رعاية حدث بحجم بطولات فزاع الدولية، التي تحتل مكانة مرموقة على الخريطة العالمية، مؤكدة حرص الشركة على تعزيز الشراكات المجتمعية المؤثرة.