الاتحاد الأوروبي ومكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعقدان جولة مشاورات

بروكسل في 4 فبراير /وام/ أعلن الاتحاد الأوروبي أن خدمة العمل الخارجي الأوروبي، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عقدا أمس في جنيف، الجولة الخامسة من المشاورات الإستراتيجية بينهما، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد النزاعات والأزمات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

وذكر بيان صادر في بروكسل عن خدمة العمل الخارجي الأوروبي، أن المشاورات تناولت سبل تعزيز التعاون الإستراتيجي وتحديد الأولويات المشتركة؛ حيث تبادل المشاركون وجهات النظر بشأن تطورات أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين العالمي والإقليمي، مجددين التزامهم الكامل بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى دعم العدالة الدولية ومبدأ المساءلة.

وأكد الجانبان أن احترام هذه القواعد والمعايير الدولية يشكل شرطاً أساسياً لحماية الكرامة الإنسانية، ومنع النزاعات، وتعزيز السلام المستدام، وضمان فاعلية النظام متعدد الأطراف.

وشددا على الحاجة الملحة إلى الحفاظ على البنية الدولية لحقوق الإنسان وتعزيزها في إطار عملية "الأمم المتحدة 80"، باعتبارها ركناً إستراتيجياً لنظام دولي متعدد الأطراف يتمتع بالمصداقية والشمولية، وخط دفاع رئيسياً في مواجهة محاولات تقويض المعايير العالمية والمساءلة.

وتطرقت المشاورات أيضاً إلى أوضاع حقوق الإنسان في السياقات الهشة والمتأثرة بالنزاعات، حيث شدد الطرفان على الدور المحوري للوقاية والحماية والمساءلة وبناء الثقة وصنع السلام، وضرورة إدماج اعتبارات حقوق الإنسان في مراحل النزاع المختلفة، من الإنذار المبكر والاستجابة للأزمات وصولاً إلى الاستقرار وإعادة الإعمار بعد النزاعات، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه الثابت لولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واستقلالية مكتبه، مؤكداً التزامه بمواصلة تقديم الدعم السياسي والإستراتيجي والمالي، والوقوف إلى جانب المفوض السامي في الدفع نحو إنشاء تحالف عالمي من أجل حقوق الإنسان. واتفق الجانبان على تعميق التعاون على المستويين الاستراتيجي والميداني، وعلى مواصلة عقد مشاورات إستراتيجية سنوية ومتابعة النقاشات على مستوى فرق العمل.