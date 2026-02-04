افتتاح "معهد برجيل للعيون"

أبوظبي في 4 فبراير/وام/ افتتحت مدينة برجيل الطبية، المنشأة الرئيسية لمجموعة برجيل القابضة في أبوظبي، معهد برجيل للعيون الذي يدار بكفاءات إماراتية ليصبح جزءًا من منظومة الخدمات الطبية المتكاملة التي تقدمها المدينة .

ويقدم المعهد طيفًا واسعًا من خدمات تشخيص وعلاج أمراض العيون باستخدام أحدث التقنيات الطبية وأعلى المعايير العالمية، ويضم تخصصات تشمل: جراحات المياه البيضاء وتصحيح الإبصار، وأمراض وجراحات الشبكية والجسم الزجاجي، وعلاج الجلوكوما، وأمراض القرنية وسطح العين، وطب عيون الأطفال والحول، وجراحات تجميل العين والجفون، واعتلالات العصب البصري.

وتم تجهيز المعهد بأحدث المرافق والأجهزة التشخيصية والجراحية، بما في ذلك أنظمة الليزر المتقدمة والتصوير عالي الدقة للشبكية والعصب البصري، وغرف عمليات مجهزة وفق أعلى معايير السلامة والجودة، ما يتيح وضع خطط علاجية مخصصة لكل مريض.

وشهد حفل الإطلاق حضور الدكتور شمشير فياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة؛ وخالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة ضمان؛ والعقيد الدكتور عبدالعزيز جابر الشريف، نائب مدير إدارة الخدمات الطبية بشرطة أبوظبي؛ والدكتورة خولة الناصري، مديرة ضمان الجودة في دائرة الصحة بأبوظبي؛ والدكتور مجتبى علي خان، الرئيس التنفيذي لمدينة برجيل الطبية.