عبدالله بن زايد يلتقي دوق إدنبرة ورئيس وزراء بوتان ووزير خارجية بنين

دبي في 4 فبراير / وام / التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، صاحب السمو الملكي الأمير إدوارد، دوق إدنبرة، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.

كما استعرض الجانبان جهود ومبادرات مؤسسة جائزة دوق إدنبرة الدولية، ودورها الرائد في تمكين الشباب.

كما التقى سموه معالي تشيرينغ توبغاي، رئيس وزراء مملكة بوتان، حيث جرى بحث العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات ومملكة بوتان، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

وبحث سموه، خلال لقائه معالي أوشلجون أجادي باكاري، وزير خارجية جمهورية بنين، فرص تنمية التعاون المشترك في عدة قطاعات، من بينها التنموية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

حضر اللقاءات معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي سارة الأميري وزيرة التربية والتعليم، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.