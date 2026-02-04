عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية شمال مقدونيا ويوقعان مذكرة تفاهم بين البلدين

دبي في 4 فبراير / وام / استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي تيمكو موتشونسكي، وزير الخارجية والتجارة الخارجية في جمهورية شمال مقدونيا.

ورحب سموه بمعالي تيمكو موتشونسكي، وجرى خلال اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تعزيز التعاون المشترك في عدد من القطاعات، من بينها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والطاقة، والذكاء الاصطناعي.

كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات، وتبادلا وجهات النظر بشأن أهمية هذا الحدث الدولي في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الحكومات.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية شمال مقدونيا ، بما يدعم الرؤى التنموية للبلدين، وجهودهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

وخلال اللقاء، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي تيمكو موتشونسكي، وزير الخارجية والتجارة الخارجية في جمهورية شمال مقدونيا، مذكرة تفاهم بشأن تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي بين البلدين.

حضر اللقاء معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة، وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالله علي السبوسي سفير غير مقيم لدى جمهورية شمال مقدونيا.