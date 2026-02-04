"فرجان دبي" تطلق الدورة الرابعة من مهرجان الفرجان

دبي في 4 فبراير/ وام/ تنطلق غداً الخميس فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الفرجان، الذي تنظمه مؤسسة فرجان دبي في حديقة مشرف الوطنية من 5 إلى 15 فبراير الجاري .

ويُسهم المهرجان في تعزيز التقارب والتلاقي بين أفراد الفرجان، وترسيخ قيم التضامن المجتمعي .

ويشهد مهرجان الفرجان مشاركة واسعة من قطاعي المطاعم والمشاريع المنزلية، حيث يضم نحو 28 مطعماً و30 مشروعاً منزلياً .

ويشارك في تنظيم فعاليات المهرجان عدد من المتطوعين من مختلف الفئات العمرية .ويقام مهرجان الفرجان 2026 برعاية بلدية دبي، وحدائق دبي ودائرة الأراضي والأملاك كرعاة رئيسيين، وهيئة تنمية المجتمع في دبي كشريك رئيسي، وغرف دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان وجمارك دبي وleap كرعاة استراتيجيين، ومصرف الإمارات الإسلامي كراعٍ مصرفي، بالإضافة إلى خدمة الأمين، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة باركن، وبالشراكة مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود».

وأكدت علياء الشملان، مدير فرجان دبي، أن المهرجان في دورته الرابعة يجسّد ترجمة عملية لتوجهات القيادة الرشيدة في تعزيز التماسك الأسري والمجتمعي، انسجاماً مع إعلان عام 2026 «عام الأسرة» وأهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، مشيرةً إلى أن المهرجان يشكّل مساحة جامعة لأفراد المجتمع، ويوفّر بيئة آمنة ومفتوحة للتلاقي والتواصل بين أهالي الفرجان والعائلات، بما يعزز قيم القرب، والانتماء، والتكافل الاجتماعي.

وأضافت أن المهرجان يحرص هذا العام على تقديم تجربة مجتمعية متكاملة تجمع بين الترفيه، والثقافة، ودعم الاقتصاد الإبداعي .