الكعبي يمثل العين للشطرنج في "ألعاب الماسترز" أبوظبي 2026"

العين في 4 فبراير/ وام/ أعلن نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية اختيار اللاعب الدولي عبد الله مصبح الكعبي، لتمثيله في منافسات ألعاب الماسترز،" أبوظبي 2026".

وأكد في بيان له اليوم، أن الكعبي، صاحب التصنيف الدولي" 1552 نقطة"، سبق له المشاركة مع النادي بمستويات عالمية في عدد من البطولات الخارجية، من أبرزها بطولة بيروت الدولية، إضافة إلى بطولة العالم للهواة في صربيا التي أقيمت خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقال هشام علي الطاهر، الرئيس التنفيذي، إن المشاركة في "ألعاب الماسترز"، ضمن استراتيجية النادي، لتعزيز حضوره في البطولات الكبرى، بما يسهم في صقل خبرات اللاعبين، والارتقاء بقدراتهم التنافسية، لاسيما أن الحدث يشهد حضورا عالميا كبيرا.