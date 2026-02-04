رئيسة مقدونيا الشمالية تزور "متحف المستقبل"

دبي في 4 فبراير/ وام/ استضاف "متحف المستقبل" فخامة غوردانا سيليانوفسكا دافكوفا، رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية، خلال زيارتها لدولة الإمارات برفقة وفد رفيع المستوى لحضور أعمال "القمة العالمية للحكومات 2026" في دبي.

واطّلعت فخامة رئيسة مقدونيا الشمالية خلال جولة نظمتها إدارة "متحف المستقبل" على تصميم المتحف الأيقوني وأهم مزاياه المعمارية، كما تضمنت الجولة زيارة لمعارض المتحف وأقسامه المختلفة بما تتضمنه من تجارب تفاعلية وتقنيات حديثة وابتكارات علمية تسلط الضوء على رسالة متحف المستقبل في استشراف أبرز التحولات المستقبلية ودعم الإبداع والابتكار.

واستمعت فخامتها في ختام الجولة إلى شرح موجز حول دور "متحف المستقبل" كمنصة عالمية تعزز جسور التبادل الثقافي العالمي وتبادل الخبرات، من خلال المنتديات والفعاليات الدولية التي يقيمها، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر شمولاً واستدامة.