"مايكروسوفت": القيادة والحوكمة والأمن السيبراني ركائز أساسية لتبني الذكاء الاصطناعي في المنطقة

دبي في 4 فبراير /وام/أكد سامر أبو لطيف رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة مايكروسوفت، أن بناء منظومات وطنية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي يتطلب توافر عدد من الركائز الأساسية قبل الانتقال إلى التطبيقات المتقدمة وفي مقدمتها القيادة الواضحة والرؤية الاستراتيجية وأطر الحوكمة الفاعلة لهذا القطاع الحيوي.

وقال أبو لطيف لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، إن من أبرز التحديات التي تواجه العديد من دول المنطقة ضرورة ترسيخ أسس متينة للأمن السيبراني محذرا من المخاطر المترتبة على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي دون وجود بنية متكاملة تحمي البيانات والأنظمة الرقمية.

وأضاف أن الاستثمار في الكوادر البشرية وتأهيلها وإعادة تأهيلها يشكل عنصراً محورياً في تمكين الدول من الاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب أهمية بناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة لا بهدف نقل التكنولوجيا فقط بل لاعتماد أفضل الممارسات العالمية وتوطينها بما يخدم الأهداف الوطنية.

وأعرب أبو لطيف عن فخر مايكروسوفت بشراكتها الاستراتيجية مع دولة الإمارات، مشيدا بدورها الريادي عالميا في تبني وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لاسيما في القطاع الحكومي حيث تشكل التجارب الإماراتية نماذج متقدمة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تمتلك قدرات استثنائية تؤهلها للقيام بدور إيجابي في دعم الدول العربية للمساهمة في سد الفجوة الرقمية في مجال الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن استباق الإمارات للموجات التقنية العالمية ووجود قيادة طموحة وبنية تحتية متقدمة إضافة إلى استحداث منصب وزير للذكاء الاصطناعي كلها عوامل تعزز مكانتها كدولة رائدة في هذا المجال.

وأكد على التزام مايكروسوفت بمواصلة دعم جهود دولة الإمارات وشركائها في المنطقة بما يسهم في تسريع التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة القائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.