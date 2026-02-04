فرق "سوات" ترفع وتيرة تدريباتها لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية

دبي في 4 نوفمبر / وام /كثفت الفرق المشاركة في النسخة السابعة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية " سوات 2026"، تدريباتها في المدينة التدريبية بالروية بدبي، استعداداً للحدث العالمي الذي تنطلق منافساته يوم السبت المُقبل، موعد انطلاق صافرة البداية.

وباشرت التدريبات المُكثفة فرق شرطة دبي وعجمان وأبوظبي، والأرجنتين، وجرز سليمان، وصربيا، ورومانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والبوسنة والهرسك، وقيرغستان، وجمهورية الدومنيكان، والبحرين، والكويت، وكازخستان، وطاجكستان، وتشيلي، وبوليفيا، وتايلند، وسوريا، واندونيسيا، وباكستان، والصين، وبنما، وكينيا، ورومانيا، والبانيا، وبيلا روسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وقطر، والجبل السود، وغيرها من الدول.

وأكدت اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، أن الفرق باشرت استعداداتها التدريبية وفق جدول زمني مُحدد لكل فريق، مشيرةً إلى أن الفرق تُظهر التزاماً عالياً واحترافية في التحضير لمختلف التحديات التي تتضمنها المسابقة.

وأبدت الفرق الشرطية التكتيكية والوحدات الخاصة، استعدادها العالي من أجل خوض المنافسات من خلال الحضور المُبكر إلى الدولة، والاستعداد المُسبق في أوطانها من خلال اختيار الكوادر والعناصر البشرية القادرة على تحقيق أعلى النتائج والنقاط في التحدي.

وبدأت الفرق التدريب على 5 تحديات رئيسية هي "إنقاذ رهينة"، وتحدي "الهجوم"، و"إنقاذ ضابط"، و تحدي "البرج"، و"مسابقة الموانع"، حيث يتطلب كل تحدي من الفرق أن تجتازها في أقل مدة زمنية لتحصل على أعلى نسبة من النقاط إلى جانب البراعة في التصويب على الأهداف، واستخدام أسلحة مُتعددة، وحمل الدمى ثقيلة الوزن، والتعامل مع عدد من العقبات الصعبة والنزول من أعلى البرج باستخدام الحبال وغيرها من التحديات.