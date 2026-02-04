جامعتا محمد بن زايد للعلوم الإنسانية و"الشافعية الإندونيسية" تبحثان آفاق التعاون الأكاديمي

أبوظبي في 4 فبراير / وام / بحثت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجامعة الشافعية الإسلامية الإندونيسية، أوجه التعاون الثنائي في المجالات المشتركة، خاصة برامج التدريب والتعليم وتبادل الخبرات الأكاديمية، كما ناقش الجانبان سبل التطوير الأكاديمي والمؤسسي بين الطرفين.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من جامعة الشافعية الإسلامية الإندونيسية، برئاسة الدكتور مسدوكي أحمد أمير رئيس الجامعة، لمقر جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبو ظبي، وكان في استقباله سعادة د. نجلاء محمد النقبي، نائب مدير الجامعة لقطاع الشؤون الأكاديمية.

وخلال اللقاء اطلع الوفد الإندونيسي على البرامج الأكاديمية لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مجال الدراسات الإنسانية والاجتماعية، وتعرف على مبادراتها فيما يخص نشر قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، كما تعرف الوفد أيضا على جهود الجامعة ومبادراتها في استضافة العديد من المؤتمرات العلمية والورش وحلقات النقاش، التي تجمع الباحثين من جميع أنحاء العالم لتبادل نتائج أبحاثهم حول الموضوعات المتعلقة بالتسامح والسلام والتنمية.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على توثيق التعاون من خلال إبرام اتفاقية اطارية مستقبلا، تحدد المجالات المشتركة التي يمكن للجانبين التنسيق حولها، والعمل سويا لتطويرها خاصة التي تتعلق بالمجالات الثقافية والفكرية والعلمية، وتبادل الخبرات الأكاديمية والمعرفية.