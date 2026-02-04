وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السوري: الإمارات شريك محوري في دعم التحول الرقمي وقطاع الاتصالات

دبي في 4 فبراير /وام/ أكد معالي عبدالسلام هيكل وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية أهمية تعزيز التعاون الدولي مع دولة الإمارات في قطاع التحول الرقمي،مشيرا إلى أن الإمارات تعد من الدول الرائدة إقليميا وعالميا في مجال البنية التحتية للإنترنت والاتصالات.

وقال معاليه لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، إن دولة الإمارات تمتلك منظومة متقدمة في خدمات الاتصالات إلى جانب شركات قيادية على مستوى الإقليم ولها حضور عالمي ما يتيح فرصاً واسعة للاستفادة من التجارب الإماراتية الرائدة في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن تجربة دولة الإمارات في التحول الرقمي للخدمات الحكومية وتطبيقات خدمات المتعاملين تمثل نموذجا متقدما يمكن البناء عليه والاستفادة منه، لافتاً إلى أن الحكومة السورية الجديدة تولي منذ بداية عملها اهتماما خاصا بملف التحول الرقمي وتسعى إلى تطويره عبر شراكات استراتيجية فاعلة.

وأشار إلى وجود اهتمام متبادل بين الجانبين السوري والإماراتي بتعزيز التعاون والاستثمار في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي مؤكداً أن الجانبين عقدا خلال الأشهر الماضية عدداً من الاجتماعات المثمرة التي تناولت فرص الشراكات المستقبلية وآليات تطوير هذا القطاع بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأكد معاليه حرص الجمهورية العربية السورية على الاستفادة من الخبرات الإماراتية المتقدمة وتعزيز أطر التعاون المشترك بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.