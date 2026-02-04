دبي تستضيف أكبر تجمع عالمي لهواة الطوابع

دبي في 4 يناير /وام/افتتحت اليوم فعاليات معرض دبي الدولي للطوابع 2026 في قاعة مكتوم بـ مركز دبي التجاري العالمي ليشكل اكبر تجمع عالمي لهواة الطوابع بمشاركة دولية واسعة ضمت 76 دولة يمثلها 469 عارضا من مختلف انحاء العالم.

ويشهد المعرض منافسات عالمية باشراف لجنة تحكيم تضم 40 محكما معتمدا من الاتحاد الدولي لجمعيات هواة الطوابع الى جانب 51 منصة بيع تشمل ادارات بريدية وتجار طوابع ودور مزادات ومزودي مستلزمات الهواية ما يمنح الزوار تجربة متكاملة تعكس ثراء هذا المجال وتنوعه.

وافتتح الحدث معالي محمد احمد المر رئيس مجلس ادارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سعادة بدر العلماء رئيس مجلس ادارة مجموعة بريد الإمارات، وسعادة عبدالله خوري رئيس مجلس ادارة جمعية الإمارات لهواة الطوابع وعدد من المسؤولين ورؤساء الجمعيات الخليجية والعربية والدولية ونخبة من الهواة والمتخصصين.

ويقام المعرض للمرة الاولى في الشرق الاوسط بهذا الحجم ليشكل منصة عالمية تحتفي بالطوابع البريدية باعتبارها سجلا تاريخيا وثقافيا يوثق مسيرة الشعوب والحضارات ويضم الاف الطوابع النادرة والتاريخية ومشاركات تنافسية معتمدة.

وأكد عبدالله خوري أن المعرض يمثل رسالة ثقافية وانسانية تتجاوز حدود الهواية حيث تجتمع في دبي مجالات التاريخ والفن والرياضة والسينما والمسرح التي وثقتها الطوابع بوصفها شواهد تحكي قصص الدول والشعوب وتعزز قيم التواصل الحضاري مشيرا إلى تنظيم انشطة ومسابقات تفاعلية موجهة للاجيال الناشئة لتعزيز الوعي المعرفي وترسيخ حب التعلم.

ويتزامن الحدث مع مرور 30 عاما على تأسيس الجمعية و100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي و50 عاما على تأسيس الاتحاد الآسيوي لجمعيات هواة الطوابع كما خصص اليوم الثاني للاحتفاء بالطوابع الكويتية ضمن اسبوع الامارات والكويت تاكيدا لمتانة العلاقات الاخوية بين البلدين.

ويستمر المعرض حتى الثامن من فبراير الجاري متيحا للجمهور فرصة استكشاف مجموعات نادرة تعرض لاول مرة في المنطقة وحضور فعاليات ثقافية وتخصصية متنوعة.