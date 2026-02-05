"محمد بن راشد للإدارة الحكومية": الذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة الأداء ويرفع جودة الخدمات

دبي في 5 فبراير /وام/ أكد الدكتور يسار جرار عضو مجلس الأمناء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومات اليوم في مجال الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنياً فحسب بل أصبح بشريا ، مشيرا إلى أن إعادة تأهيل موظفي الخدمة المدنية وتأهيلهم للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة أساسية لضمان نجاح التحول الرقمي في العمل الحكومي.

وقال جرار لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي ، إن الذكاء الاصطناعي أصبح لغة ثانية في العمل الحكومي ومن لا يتقنها يواجه صعوبة كبيرة في مواكبة التحولات الرقمية مؤكداً أن بناء القدرات البشرية الركيزة الأساسية لتطبيق هذه التقنيات وتسخيرها في تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وفعالية.

وأشار إلى أنه ضمن هذا الإطار تم إطلاق برنامج عربي بالتعاون بين كلية محمد بن راشد الحكومية وجامعة أكسفورد ومنظمة اليونسكو لتطوير مهارات الموظفين الحكوميين في الذكاء الاصطناعي ..موضحا أن البرنامج مجاني ويتيح التعلم عبر الإنترنت لجميع الموظفين الحكوميين في الدول العربية والدول الناطقة بالعربية مع التركيز على التعلم المستمر وإعادة التعلم كل ستة أشهر لمواكبة التطورات التكنولوجية.

وأضاف جرار أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا أدوات تمكينية تتيح الوصول إلى أي موظف يمتلك هاتفاً أو جهاز كمبيوتر مما يجعل برامج التدريب أكثر شمولية وفاعلية مقارنة بالطرق التقليدية التي كانت تستغرق سنوات لتأهيل الموظفين.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي لن يقتصر على الجانب التقني فحسب بل سيكون جزءا من الحلول العملية لمعالجة التحديات الحكومية المعقدة بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.