انخفاض التضخم السنوي في إيطاليا إلى 1% خلال يناير

روما في 5 فبراير/ وام/ انخفض معدل التضخم السنوي في إيطاليا إلى 1% في يناير الماضي، مقارنة بـ 1.2% خلال ديسمبر 2025 ، وفق

بيانات أولية، صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء الإيطالي "إستات".

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية" إنسامد"، نقلا عن المعهد، أنه على أساس شهري سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا بنسبة 0.4%، أما التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والأغذية غير المصنعة، فقد استقر عند 1.8%.

وأشار المعهد إلى أن مؤشر "سلة التسوق"، الذي يشمل أسعار المواد الغذائية والسلع المنزلية ومنتجات العناية الشخصية، ارتفع بنسبة 2.1%.

