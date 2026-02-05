"الآسيوي لكرة القدم" يحدد 12 فبراير لإجراء قرعة كأس آسيا للناشئين والناشئات

كوالالمبور في 5 فبراير/ وام/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، عن تحديد 12 فبراير الجاري موعداً لسحب قرعة نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً – السعودية 2026™، وكأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً – الصين 2026™، وذلك في مقر الاتحاد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأوضح الاتحاد في بيانه، أن مراسم السحب ستنطلق عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت ماليزيا.

ويترقب منتخب الإمارات الوطني للناشئين تحت 17 عاماً مراسم القرعة بعدما ضمن تأهله ضمن ممثلي الاتحاد الآسيوي في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً – قطر 2025، إلى جانب كل من كوريا الديمقراطية، وإندونيسيا، واليابان، وجمهورية كوريا، وقطر، وطاجيكستان، وأوزبكستان، إضافة إلى السعودية المستضيفة.

وتشهد النسخة الـ 21 من نهائيات كأس آسيا للناشئين مشاركة 16 منتخباً، من بينها تسعة منتخبات تأهلت مباشرة، وسبعة أبطال مجموعات من التصفيات.

وشارك 13 منتخباً من أصل 16 في نسخة 2025 التي توجت أوزبكستان بلقبها.

وتم توزيع المنتخبات على أربعة مستويات وفق نظام نقاط يعتمد على نتائج النسخ الثلاث الأخيرة، باحتساب 100% من نقاط نسخة 2025، و50% من نقاط نسخة 2023، و25% من نقاط نسخة 2018.

وتُقام نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً – السعودية 2026™، خلال الفترة من 5 إلى 22 مايو المقبل، على أن تتأهل المنتخبات الثمانية الأولى إلى كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً – قطر 2026.

وفي المقابل، تُقام نهائيات كأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً – الصين 2026™، خلال الفترة من 1 إلى 18 أبريل 2026 بمشاركة 12 منتخباً، حيث تأهلت ثمانية منتخبات عبر التصفيات، وانضمت إليها أربعة منتخبات تأهلت تلقائياً، على أن تمثل المنتخبات الأربعة الأولى القارة في كأس العالم للناشئات تحت 17 عاماً – المغرب 2026.