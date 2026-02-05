عبدالله بن زايد يلتقي أعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية

أبوظبي في 5 فبراير/ وام/ التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الخارجية، أعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية "AJC" وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية وعدداً من القضايا الدولية، كما جرى استعراض أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إرساء دعائم السلام المستدام، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتبني الحلول السياسية والحوار البناء لمعالجة الأزمات.

كما ناقش اللقاء سبل تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، وأهمية ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر استقراراً وتعاوناً، ويعزز جهود السلام على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء معالي سعيد الهاجري وزير دولة.