109 خيول تتنافس في الأمسية الـ11 من كرنفال سباقات دبي

دبي في 5 فبراير/ وام/ ينظم نادي دبي لسباق الخيل غداً الأمسية الـ11 من موسم كرنفال سباقات دبي، على مضمار ميدان العالمي، بمشاركة 109 خيول تتنافس في 8 أشواط، خُصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، باستثناء الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة، وتبلغ قيمة الجوائز الإجمالية 1.8 مليون درهم.

وتنطلق الأمسية بالشوط الأول للخيول العربية الأصيلة "تكافؤ" عمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر على الأرضية الرملية، بمشاركة 16 خيلاً، وتبلغ جوائزه المالية 140 ألف درهم.

ويُقام الشوط الثاني للخيول المهجنة الأصيلة "تكافؤ" عمر 3 سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر عشبي، بمشاركة 16 خيلاً، وبجوائز قدرها 175 ألف درهم.

أما الشوط الثالث فخُصص للخيول المبتدئة عمر 3 سنوات فما فوق، لمسافة 1900 متر رملي، بمشاركة 10 خيول، وبجوائز مالية تبلغ 165 ألف درهم.

وتبلغ الإثارة ذروتها في الشوط الرابع الرئيسي، سباق "دبي تروفي"، المخصص للخيول حسب العمر والنتائج، لمسافة 1200 متر عشبي، وبمشاركة 13 خيلاً، على جوائز مالية قدرها 350 ألف درهم.

ويُقام الشوط الخامس "تكافؤ" عمر 3 سنوات فما فوق، لمسافة 1400 متر رملي، بمشاركة 16 خيلاً، وبجوائز مالية تبلغ 190 ألف درهم.

وفي الشوط السادس، يتنافس 16 خيلاً في سباق "لورد جيلترز – تكافؤ" عمر 3 سنوات فما فوق، لمسافة 1800 متر عشبي، على جوائز مالية تصل إلى 350 ألف درهم.

ويُخصص الشوط السابع لسباقات التكافؤ لمسافة 1200 متر رملي، بمشاركة 8 خيول، وبجوائز مالية تبلغ 250 ألف درهم.

وتُختتم الأمسية بالشوط الثامن "تكافؤ" لمسافة 1200 متر عشبي، بمشاركة 14 خيلاً، على جوائز مالية قدرها 190 ألف درهم.