"الطاقة والبنية التحتية" تشارك في "بريك بلك الشرق الأوسط 2026"

دبي في 5 فبراير/ وام/ تستعرض وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر بريك بلك الشرق الأوسط 2026، أحد أبرز الأحداث المتخصصة في الشحن البحري والبضائع الثقيلة، التي انطلقت أمس وتستمر يومين في دبي، إستراتيجيات الدولة ومشروعاتها التطويرية في مجالات النقل والبنية التحتية، وترسيخ مكانتها مركزا عالميا رائدا لشحن المشاريع والبضائع العامة.

تأتي مشاركة الوزارة في إطار جهودها لتعزيز تنافسية الدولة في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.

وأكدت سعادة المهندسة حصة آل مالك مستشارة وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، أن دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة متكاملة تدعم نمو القطاع، مستندة إلى تشريعات حديثة وبنية تحتية متطورة وموانئ عالمية المستوى، إلى جانب شبكة نقل متعددة الوسائط تسهم في تسهيل حركة التجارة وربط الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأوضحت أن الطاقة الاستيعابية لأسطول الدولة الوطني تبلغ نحو 125 ألف طن من ناقلات البضائع، فيما تستقبل الموانئ أكثر من 33 ألف سفينة سنويا بسعات تحميل متنوعة، ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في كفاءة المنظومة اللوجستية الإماراتية.

وأضافت أن قطاع الخدمات اللوجستية يعد من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، إذ يسهم بنحو 136.7 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، مع استهداف تجاوز 200 مليار درهم خلال السنوات الأربع المقبلة، مدفوعا بالاستثمار في الابتكار والمنصات الرقمية وحلول النقل المستدام وخفض التكاليف التشغيلية.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تدير وتشغل أكثر من 164 ميناء في 78 دولة، بما يعزز حضورها العالمي ويدعم سلاسل الإمداد الدولية، مؤكدة أن التحول نحو النقل الأخضر يمثل أولوية وطنية، من خلال مبادرات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري وتطوير حلول إزالة الكربون وبناء شراكات دولية تسهم في استدامة حركة التجارة العالمية