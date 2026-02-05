"أكاديمية أنور قرقاش" تفتح باب الالتحاق بدبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية

أبوظبي في 5 فبراير/ وام/ أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، فتح باب التقديم للالتحاق في برنامج دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية للعام الدراسي 2026-2027.

وتم تصميم برنامج دبلوم الدراسات العليا، المعتمد بالكامل والممتد لعام واحد، ليلبي متطلبات شؤون الدبلوماسية المتغيرة باستمرار في عالم متسارع الأحداث على الساحة الدولية.

ويزود هذا البرنامج الطلاب بالمهارات الأساسية اللازمة في الدبلوماسية الحديثة، والتي تشمل: مهارات البحث المتقدم، ومهارات التفاوض، وفن التواصل الفعّال باللغتين العربية والإنجليزية إضافة إلى فرصة اتقان لغة دولية ثالثة، ومهارات البروتوكول والإتيكيت ومهارة الدبلوماسية القنصلية وإدارة الأزمات.

ويستمر تقديم الطلبات حتى 31 مارس 2026، حيث يمكن للراغبين معرفة المزيد من التفاصيل وتقديم طلباتهم عبر: "agda.ac.ae/PGD"

وأكد سعادة نيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن الأكاديمية تضطلع بدور أساسي في إعداد دبلوماسيي المستقبل، مشيرا إلى أن فتح باب التقديم لدبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية يجسد التزام الأكاديمية بتخريج كوادر وطنية تمتلك الفهم العميق للتحولات العالمية، والقدرة على التفكير الإستراتيجي، والجاهزية العملية لتمثيل دولة الإمارات بثقة وكفاءة في مختلف المحافل الدولية.

من جانبه قال سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام الأكاديمية إن هذا الدبلوم تجربة عملية تضع الشباب الإماراتي في قلب العمل الدبلوماسي، حيث يتم منح الطلبة خلال رحلتهم الدراسية فرصة حقيقية لاكتشاف قدراتهم، وتطوير مهاراتهم، وفهم ما يتطلبه تمثيل دولة الإمارات بثقة واحتراف .

وتنص معايير القبول الخاصة بالأكاديمية على أن يكون جميع المتقدمين للحصول على دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو من أبناء المواطنات الإماراتيات الذين تقّل أعمارهم عن 35 عاماً، وحاصلين على درجة البكالوريوس بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.0، وحاصلين على درجة 6.5 كحد أدنى في اختبار مهارات اللغة الإنجليزية "آيلتس"أو درجة لا تقل عن 79 في اختبار TOEFL عبر الإنترنت "IBT"، أو درجة لا تقل عن 213 في اختبار "TOEFL" عبر الكمبيوتر "CBT"، أو درجة لا تقل عن 550 في اختبار "TOEFL" الورقي "أو سيحصلون على المعدل المطلوب قبل بدء البرنامج"، في حين سيطلب من المتقدمين الذكور إرفاق شهادة استكمال الخدمة الوطنية، وأن يكونوا قادرين على السفر والعمل خارج الدولة.