بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد بمحطتها الثانية تنطلق غداً

الظفرة في 5 فبراير/ وام/ تنطلق غداً الجمعة، "بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد"، بمحطتها الثانية، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتستمر حتى 15 فبراير الجاري، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتنطلق قوارب الصيد من ثلاثة مواقع حددتها اللجنة المنظمة، وهي "نادي أبوظبي للرياضات البحرية" بأبوظبي، و"نادي أبوظبي للرياضات البحرية" بمدينة المرفأ، و"ميناء دلما" في جزيرة دلما بالظفرة، فيما تعلن اللجنة المنظمة لاحقاً موقع وموعد تسليم الصيد.

ويتم ترتيب المراكز في البطولة بناء على أعلى وزن لسمكة كنعد واحدة، مع اشتراط الصيد بالصنارة حصراً، وأن يكون التسجيل فردياً بواقع مشارك واحد لكل قارب، إلى جانب التأكيد على ضرورة الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة المعتمدة من الجهات المختصة، وتوثيق عملية الصيد بالفيديو حتى لحظة الوزن، لضمان النزاهة والشفافية، والالتزام بالتعليمات التي حددت للبطولات.

وتعد بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد واحدة من أبرز الفعاليات البحرية التي تنظمها هيئة أبوظي للتراث بهدف الحفاظ على الموروث البحري، وتعزيز مكانة رياضة الصيد التقليدي في المجتمع، كما تشكل البطولات منصة تجمع الصيادين في إطار إحياء أساليب الصيد المتوارثة، ونشر الوعي بالصيد المستدام، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الصيد بطرق تعكس القيم والممارسات الإماراتية الأصيلة.