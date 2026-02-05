محمد بن سلطان بن خليفة: منافسات المحامل الشراعية بألعاب الماسترز" أبوظبي 2026"، تعزز مسيرة الرياضات التراثية

أبوظبي في 5 فبراير/ وام/ أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، أن إقامة منافسات المحامل الشراعية التقليدية والغوص التراثي، ضمن فعاليات ألعاب الماسترز" أبوظبي 2026"، تعزز مسيرة الرياضات التراثية بوصفها ركيزة أساسية في الحفاظ على الموروث الوطني والبحري.

وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان إن الاتحاد بالتعاون مع اللجنة المنظمة لألعاب الماسترز" أبوظبي 2026"، حريص على إنجاح الفعاليات المقررة، وتقديم جميع أوجه الدعم الفني واللوجستي، بما يسهم في تقديم صورة مميزة عن الرياضات التراثية البحرية، والحفاظ على الموروث الوطني والبحري، باعتباره جزءاً أصيلاً من الهوية الإماراتية بدعم القيادة الرشيدة.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة أن دولة الإمارات أمام حدث استثنائي باستضافة فعالية عالمية تحمل في طياتها الكثير من المؤشرات، لتعزيز التلاقي الثقافي بين الشعوب على أرض دولة الإمارات، وتوفير فرص ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة من بينها التراثية والبحرية برؤية معاصرة من خلال المنافسات المختلفة.