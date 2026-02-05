"الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" تنظم ورشة للتعريف بدورها واختصاصاتها

أبوظبي في 5 فبراير/ وام/ نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة توعوية بهدف التعريف بدورها واختصاصاتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على الإطار العام لمفاهيم حقوق الإنسان ومصادرها.

واستعرضت الورشة - التي استهدفت موظفي مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي - مفاهيم حقوق الإنسان، والمبادئ التي تقوم عليها، ومصادرها، والشرعية الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى إبراز مكانة حقوق الإنسان في الإسلام، والقوانين والتشريعات الوطنية المنظمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات.

وتناولت الورشة أهمية التعاون بين الهيئة الوطنية مع الجهات التنفيذية في الدولة بما يعزز منظومة حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

قدم الورشة سعادة الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام للهيئة، وفاطمة الحوسني رئيس قسم التوعية والتثقيف بمشاركة شيخة السويدي باحث أول في قسم التوعية والتثقيف ولطيفة الحوسني من المركز الإعلامي وحضر من مركز الإفتاء الشرعي سعادة الدكتور سبع سالم الكعبي، الأمين العام، وعدد من المفتين والمتخصصين في مجال الشريعة والإفتاء.