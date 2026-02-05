"راكز" تعمّق شراكاتها مع مجتمع الأعمال الهندي عبر جولة ترويجية شملت عدة مدن

رأس الخيمة في 5 فبراير / وام / نظّمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" جولة ترويجية استراتيجية شملت عدداً من المدن الهندية، التقت خلالها روّاد أعمال ومصنّعين وقادة قطاعات صناعية في ثلاث مدن رئيسية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لدعم طموحات النمو العالمي للهند وتعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة.

شمل البرنامج متعدد المدن مشاركة “راكز” في فعالية "جوبيلانت تاميل نادو" إلى جانب تنظيم لقاءات أعمال ثنائية مستهدفة في كل من مومباي وغوا.

ومن خلال هذه الجولة، تواصلت “راكز” مع شركات من قطاعات متنوعة، وقدّمت لها رؤى عملية ومسارات واضحة تمكّن الشركات الهندية من تأسيس أعمالها وتوسيعها وتنويع عملياتها عبر دولة الإمارات وتحديداً رأس الخيمة.

وخلال مشاركتها في "جوبيلانت تاميل نادو" المعرض العالمي وقمّة المعرفة التي تجمع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى وصنّاع القرار، استعرضت “راكز” نموذجها المتكامل للخدمات الشاملة لتأسيس الأعمال في دولة الإمارات.

وتركّزت النقاشات على إجراءات تأسيس الشركات المبسطة والسريعة، والخدمات المتكاملة التي تشمل إصدار الرخص التجارية وتأجير المرافق وتأشيرات دولة الإمارات، إضافة إلى توافر مرافق قابلة للتخصيص تتنوع بين مساحات العمل المشتركة والمكاتب والمستودعات والأراضي المخصصة للتطوير، فضلاً عن مجمعات سكن العمال الواقعة ضمن المواقع الصناعية لدعم العمليات التصنيعية.

وفي إطار الجولة الأوسع نظّمت “راكز” لقاءات أعمال ثنائية في مومباي بالتزامن مع مشاركتها في معرض باميكس 2026، والتقت مصنّعين وشركات صناعية تعمل ضمن سلاسل القيمة لقطاعات الطباعة والتغليف وتحويل الورق وطباعة المنسوجات واللافتات .

وفي غوا شارك وفد "راكز" في أسبوع الطاقة في الهند إلى جانب فريق غاز رأس الخيمة وعقد سلسلة اجتماعات مع شركات من منظومة الطاقة، بما في ذلك شركات المنبع والمصب والطاقة المتجددة والخدمات، إضافة إلى شركات صناعية مرتبطة بالطاقة تستكشف فرص التوسع وإنشاء مقار إقليمية.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" إن الجولة الترويجية أكدت المكانة المتقدمة لدولة الإمارات بوصفها منصة للنمو الإقليمي والدولي بالنسبة للشركات الهندية ومن خلال التواصل المباشر مع روّاد الأعمال وقادة القطاعات الصناعية في مدن وقطاعات متعددة، برزت إمارة رأس الخيمة خيارا استراتيجيا يوفّر مساراً واضحاً وفعّالاً للتأسيس والتشغيل والتوسّع بثقة انطلاقاً من دولة الإمارات".

تُعد الهند من أبرز أسواق المستثمرين لدى "راكز" وتشهد العلاقات الثنائية نمواً متواصلاً في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند.

وتضم "راكز" اليوم أكثر من 11,500 شركة هندية تشمل شركات صغيرة ومتوسطة وعلامات عالمية متعددة الجنسيات مثل رويال جلف إندستريز، وماهيندرا، وأشوك ليلاند، وإم إس إس إل (MSSL)، ودابور ناتشورال ومن خلال مواصلة التواجد الميداني وتنفيذ حملات ترويجية متخصصة حسب القطاعات، تواصل "راكز" ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للشركات الهندية الساعية إلى تحقيق نمو مستدام من دولة الإمارات نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.