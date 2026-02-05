حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية

الشارقة في 5 فبراير/وام/ أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.

نص القرار على أن يُشكّل مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية برئاسة سلطان مطر بن دلموك، وعضوية كل من إبراهيم محمد عبيد النابودة وحمد مصبح الطنيجي وحميد محمد الجروان وصلاح سالم المحمود و عائشة أحمد علي الحويدي وأمل محمد خليفة القصيمي ومحمد خميس عبيد محمد النقبي وصالح عبيد سالم بالليث الطنيجي.

ووفقاً للقرار يُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب نائباً للرئيس توافقياً أوعبر الاقتراع السري المباشر، وتكون مدة العضوية 4 سنوات تبدأ من تاريخ تشكيل المجلس الذي يستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.