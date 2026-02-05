تنمية المجتمع - أبوظبي تكرّم المشاريع الفائزة بمبادرة "ويّاكم"

أبوظبي في 5 فبراير/وام/ كرّمت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي المشاريع الفائزة في الدورة الرابعة من مبادرة "ويّاكم"، وذلك بعد انتهاء مرحلة التحكيم وعرض الأفكار النهائية أمام اللجنة المتخصصة، في ختام دورة شهدت مشاركة واسعة ضمّت 199 فكرة ومشروعاً من مختلف الفئات العمرية، ضمن ثلاثة محاور رئيسية هي: النمو، والازدهار، والريادة.

تم تكريم المشاريع تقديراً لدورها في دعم أهداف "ويّاكم"، باعتبارها منصة مبتكرة تستقطب حلولا عملية ومستدامة تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتنسجم مع أولويات عام المجتمع 2025.

وحرصت المبادرة على دعم الابتكار الاجتماعي من خلال احتضان الأفكار النوعية وتحويلها إلى مشاريع ذات أثر مجتمعي ملموس، ومعالجة التحديات الواقعية، وتمكين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز التماسك والاستدامة المجتمعية.

وتوّجت المبادرة أربعة مشاريع فائزة بالمراكز الثلاثة الأولى وذهب المركز الأول إلى مبادرة "اسألي بصيرة" المقدمة من الدكتورة مي محمد، وهي منصة ذكية وآمنة موجهة للفتيات اليافعات، تهدف إلى تقديم معلومات صحية موثوقة والإجابة عن تساؤلاتهن بسرية تامة، تحت إشراف طبيبات متخصصات، بما يعزز الوعي الصحي والدعم النفسي للفتيات في مرحلة عمرية مفصلية.

أما المركز الثاني، فقد فازت به سايرا جولاماني عن مبادرة "ليغو – تمكين شباب الإمارات من أصحاب الهمم"، وهي منصة تعليمية مبتكرة تهدف إلى تمكين شباب الإمارات من ذوي الهمم من قيادة جلسات تعليمية إبداعية وتفاعلية بين الأجيال لكبار السن باستخدام قطع "الليغو"، بما يعزز مهارات التواصل والقيادة لديهم، ويشجع على التفاعل المجتمعي الإيجابي. وقد تسلّم الجائزة نيابة عنها ياش شوبرا.

وللمرة الأولى في مبادرة "ويّاكم"، تقاسم المركز الثالث مشروعان، حيث فازت مبادرة "فرقة سند" لصاحبة الفكرة أنيا مريم، وهي دائرة دعم أسبوعية يقودها الشباب في إمارة أبوظبي، بإشراف موجهين ومدربين متخصصين في شؤون الشباب والمراهقة، وتوفر مساحات آمنة للمراهقين تهدف إلى تعزيز الرفاه النفسي والاجتماعي وبناء دوائر دعم مستدامة.

كما تقاسمت المركز الثالث مبادرة "التراث بصوت جديد" المقدمة من سارة النهدي وحسين المنصوري، وهي مبادرة تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم من تعلم الحرف الإماراتية التقليدية بأساليب مبتكرة تعتمد على الصوت واللمس وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يراعي احتياجاتهم السمعية والبصرية والحركية، ويسهم في الحفاظ على التراث الإماراتي وتقديمه بروح معاصرة قريبة من الجيل الناشئ.

وأكد سعادة الدكتور عارف الحمادي، المدير العام للشؤون الاستراتيجية والرقمية بالإنابة في دائرة تنمية المجتمع أهمية

تكريم الفائزين في الدورة الرابعة من مبادرة "ويّاكم" بالتزامن مع ختام "عام المجتمع"، احتفاءً بالأفكار والمبادرات المجتمعية التي قدّمها أفراد المجتمع، وأسهمت في طرح حلول مبتكرة لمعالجة التحديات الاجتماعية ذات الأولوية.

و قال إنه منذ إطلاق منصة "ويّاكم" في عام 2022، حرصنا على أن تكون منصة شاملة تتيح تواصلاً مباشراً مع المجتمع، وتكون صوتاً داعماً لصنّاع القرار في صياغة السياسات والبرامج والمبادرات التي تعزز جودة الحياة وتضمن حياة كريمة للجميع ، ونؤكد أن الأفكار القابلة للتنفيذ ستحظى بالدراسة والمتابعة مع الشركاء والجهات المعنية في مختلف القطاعات، تمهيداً لتفعيلها وتحويلها إلى حلول عملية تُسهم في بناء مجتمع أكثر استقراراً وازدهاراً واستدامة.

من جانبه، ذكر الدكتور يوسف الزعابي، مدير مكتب الابتكار والشراكات الإستراتيجية أن إعلان الفائزين اليوم يعكس المستوى المتقدم للأفكار المقدّمة خلال الدورة الرابعة، ويبرز ما يمتلكه الشباب والأطفال من وعي وإبداع وقدرة على صياغة حلول عملية تعزز جودة الحياة في إمارة أبوظبي، موضحا أن المشاريع المشاركة اتسمت بنضجها وتنوعها وارتباطها الحقيقي باحتياجات المجتمع، مما يعزز مكانة مبادرة "ويّاكم" حاضنة للأفكار الواعدة وقناة فاعلة لنقلها إلى مسار التنفيذ وتحقيق الأثر .

وستحظى المشاريع الفائزة بدعم دائرة تنمية المجتمع للانتقال إلى مرحلة التطبيق، بما يضمن تحويل الأفكار المبتكرة إلى مبادرات مجتمعية فاعلة تُعزّز التنمية الاجتماعية وترسّخ قيم المشاركة والمسؤولية المجتمعية في الإمارة.

و تواصل الدائرة تطوير مبادرة "ويّاكم" لتكون منصة مفتوحة أمام جميع أفراد المجتمع، تُمكّنهم من ابتكار حلول اجتماعية مستدامة تُحدث أثراً إيجابياً ملموساً في جودة الحياة وتعكس الدور الحيوي للمجتمع في صياغة مستقبل أكثر نماءً واستدامة لأبوظبي.