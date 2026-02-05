"قمة الحكومات"/غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تنظم طاولة نقاش مستديرة لتعريف المستثمرين بفرص الاستثمار المُخاطر

دبي في 5 فبراير /وام/ نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، طاولة نقاش مستديرة بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات 2026 لمناقشة فرص وآفاق استثمارات رأس المال المخاطر في دبي بمشاركة أكثر من 20 من المستثمرين والشركات العائلية في دبي والدولة.

جاء ذلك بحضور سعادة أحمد عبد الله بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، و سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن دبي وبفضل رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد

آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، تواصل ترسيخ مكانتها عاصمةً استثماريةً لرأس المال المُخاطر، ومركزاً مثالياً لنمو الشركات الناشئة.

وأشار معاليه إلى أن البنية التحتية المتقدمة التي توفرها دبي إلى جانب السياسات المحفزة، والبيئة التنظيمية المستقرة، وشبكات العلاقات الواسعة التي تربط بين المستثمرين ورواد الأعمال، كلها عوامل داعمة وفاعلة تساعد الشركات الناشئة على التوسع ليس فقط في المنطقة، بل عالمياً أيضاً.

ولفت معاليه إلى أن دبي باتت وجهة استثمارية رائدة للشركات الناشئة ورأس المال المُخاطر على المستوى الدولي، لافتاً إلى أنه، ومع استمرار التطور في مجالي التكنولوجيا والتحول الرقمي، تمضي دبي قدماً في تعزيز مكانتها منصة حيوية للشركات الناشئة وكبرى الصناديق الاستثمارية، مما يخلق فرصاً استثمارية واسعة ومتنوعة لرواد الأعمال والمستثمرين على حد سواء.

وتعرف المشاركون في طاولة النقاش المستديرة على المكانة الريادية التي تحتلها دبي في مشهد الشركات الناشئة على المستوى العالمي، وريادتها كبيئة جاذبة للشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا عالية النمو،إذ توفر الإمارة بيئة أعمال استثنائية تدعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال الرقمية، وتمكّن الشركات من تحقيق نمو مستدام وتحقيق عوائد طويلة الأجل.

وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على النجاحات التي تحققها دبي في بناء منظومة متكاملة للابتكار وريادة الأعمال، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية"D33"، ويجسد رؤيتها كمدينة تصنع المستقبل تستقطب العقول والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.

وناقش المشاركون عدة قضايا ومحاور شملت أفضل الممارسات في استثمارات رأس المال المخاطر بالنسبة للشركات العائلية، بالإضافة إلى واقع وتوجهات استثمارات رأس المال المخاطر في دبي، إلى جانب أهم القطاعات التقنية الواعدة للاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتمت أيضا مناقشة توجهات المستثمرين من حيث التركيز على الاستثمار عبر صناديق متخصصة مقارنة بالاستثمار المباشر في الشركات التقنية، بالإضافة إلى بحث سبل دعم زيادة تركيز الاستثمارات على القطاعات التقنية مقارنة بالقطاعات التقليدية الأخرى.