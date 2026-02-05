"سلامة" تقر إصدار صكوك إلزامية التحويل بمشاركة مستثمرين استراتيجيين

دبي في 5 فبراير/وام/ أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" موافقة مساهميها على مشاركة مستثمرين استراتيجيين في إصدار الصكوك الإلزامية التحويل وذلك في خطوة محورية ضمن خطة إعادة هيكلة رأس المال ودعم استراتيجيتها التحولية متعددة السنوات بما يعزز متانة مركزها المالي ويرسخ مسار نموها المستدام.

وأكد عيسى علي بن سالم الزعابي رئيس مجلس إدارة سلامة أن مشاركة المستثمرين الاستراتيجيين تعكس إيمانهم بقدرة الشركة على بناء مجموعة تأمين تكافلي مرنة وتنافسية مشيرا إلى أن دعمهم يسهم في تعزيز قاعدة رأس المال ومواصلة الاستثمار في الكفاءات البشرية والبنية التحتية والحوكمة وتعزيز الحضور في السوق بما يحقق قيمة مستدامة للمساهمين وأصحاب المصلحة.

من جانبه قال محمد علي بوعبان الرئيس التنفيذي لمجموعة سلامة إن إصدار الصكوك يمثل ركيزة أساسية في برنامج التحول المؤسسي موضحا أن تعزيز الميزانية العمومية سيمكن الشركة من تسريع الاستثمار في التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية وتطوير العلامة التجارية وقنوات التوزيع بما يدعم رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الربحية واستكشاف فرص نمو جديدة في قطاع التامين التكافلي داخل الدولة وخارجها.