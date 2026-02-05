"الاتحادية للشباب" تنظم فعاليات شبابية إماراتية - كويتية تعزز الشراكة وتوحّد التطلعات

دبي في 5 فبراير/وام/ نظّمت المؤسسة الاتحادية للشباب سلسلة من الفعاليات الشبابية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، بالتزامن مع الاحتفاء بالعلاقات الإماراتية – الكويتية تحت شعار"الإمارات والكويت.. إخوة للأبد " بهدف تعزيز الشراكة الشبابية وتوسيع مشاركة الشباب في مسارات التنمية وصناعة القرار.

تنوّعت الفعاليات بين حلقات حوارية وأنشطة تفاعلية وورش عمل وجلسات معرفية ركزت على ترسيخ الهوية الخليجية المشتركة وتبادل الخبرات وبناء مسارات تعاون مستدامة بين شباب البلدين.

وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: "تجسّد العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة نموذجاً راسخاً للأخوة الصادقة والشراكة الاستراتيجية القائمة على وحدة الرؤية وتكامل الطموحات، وهي علاقات أرستها القيادة الرشيدة على أسس من الثقة والتعاون والعمل المشترك وذلك من منطلق الإيمان بأن توحيد تطلعات الشباب في البلدين، وإتاحة مساحات الحوار والتعاون أمامهم، يمثل استثماراً استراتيجياً في المستقبل، ويعزّز دورهم كشركاء فاعلين في التنمية وصناعة القرار".

وأضاف معاليه أن تمكين الشباب من خلال الحوار المشترك وإشراكهم بفاعلية في جميع مسارات التنمية هو الاستثمار الأهم لضمان استدامة التقدم والازدهار، ويتيح لهم أن يكونوا قادة التغيير ومؤسسي مسارات نجاح مستدامة تعكس رؤية قيادة البلدين ومبادئ العمل المشترك.

شملت الفعاليات حلقات شبابية في الكويت والإمارات، إلى جانب أنشطة نفذتها مراكز الشباب بالتعاون مع جهات وطنية لتعزيز التفاعل وتبادل المعرفة بين المشاركين من البلدين