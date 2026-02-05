ختام منافسات أشواط الشيوخ ضمن بطولة كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور

دبي في 5 فبراير/وام/اختتمت اليوم منافسات أشواط الشيوخ ضمن بطولة كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عبر إدارة بطولات فزاع في ميدان المركز بمنطقة الروية بعد أربعة أيام متواصلة شهدت إقامة 20 شوطاً اتسمت بسرعة الطيور وقوة التنافس وتقارب النتائج لتشكل واحدة من أقوى محطات النسخة الحالية للبطولة التي تسجل مشاركة قياسية على المستويين المحلي والاقليمي.

وقام راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي للمركز وراشد حارب الخاصوني مدير ادارة بطولات فزاع ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة بتتويج أصحاب المراكز الأولى في أشواط الشيوخ والمتأهلين إلى أشواط النخبة عقب ختام منافسات فئة القرموشة.

فقد حقق فريق " إف 3 " المركزين الأول والثاني في شوط رمز الفرخ بواسطة الطير "كيو ار 12" بزمن 16.057 ثانية و"كيو ار 20 "بزمن 16.177 ثانية فيما جاء فريق "النيف" ثالثا بزمن 16.244 ثانية.

وفي فئة القرموشة جرناس تمكن فريق "ام 7" من كسر حاجز 16 ثانية مسجلا 15.995 ثانية ليحل أولا تلاه فريق النيف بزمن 16.003 ثانية ثم فريق "إف 3" بزمن 16.068 ثانية.

أما في أشواط بيور جير فانتزع فريق النيف صدارة رمز الفرخ بزمن 16.078 ثانية وجاء "إم 7 " ثانيا ثم " إف 3" ثالثا بينما سجل فريق "إف 3 إس" رقما قياسيا في رمز الجرناس بلغ 15.650 ثانية متقدما على "إم 7" و"إف 3 إس" في المركز الثالث.

وتتواصل المنافسات غداً بإقامة أشواط العامة مفتوح على مدار 28 شوطاً حتى يوم الاثنين المقبل.