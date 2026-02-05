"إيفاد": 750 مليون شخص حول العالم يعانون انعدام الأمن الغذائي

دبي في 5 فبراير /وام/ قال معالي ألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" إن العالم شهد تدهورا في مؤشرات الأمن الغذائي العام الماضي مشيرا إلى أن شخصا واحدا من بين كل عشرة أشخاص حول العالم يعاني من انعدام الأمن الغذائي أي ما يقارب 750 مليون إنسان وأكد أن الجوع لايزال تحديا عالميا كبيرا.

وأوضح معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات 2026 أن العديد من مناطق أفريقيا تشهد موجات متزايدة من الجفاف والفيضانات ما يؤدي إلى تضرر صغار المزارعين وفقدانهم مصادر رزقهم ..مشيرا إلى أن الصدمات المناخية تسهم بشكل مباشر في تفاقم الجوع وانعدام الأمن الغذائي وكد أن تزايد النزاعات في العالم يرتبط ارتباطا وثيقا بالجوع حيث يغذي كل منهما الآخر.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تشهد فيه بعض مناطق العالم مثل أمريكا الجنوبية وآسيا تحسنا نسبيا لا تزال أفريقيا القارة الأكثر تضررا ..منوها إلى أن التقدم في جهود الحد من الفقر والأمن الغذائي لا يزال بطيئا في العديد من المناطق.

وأعرب معاليه عن تطلعه للعمل المشترك مع صندوق أبوظبي للتنمية في مجال التمويل التنموي مشيرا إلى التعاون القائم مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات التكنولوجيا وتوظيف نماذج الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي بهدف تبادل أفضل الممارسات وتعزيز نقل المعرفة.

وأشاد معاليه بدور دولة الإمارات الريادي في مجال التكنولوجيا ..معربا عن تطلعه لأن تصبح مركزا عالميا للأمن الغذائي من خلال الشراكات الاستراتيجية والتمويل المشترك مع الحكومات والمؤسسات الدولية.