"الوطني الاتحادي" يبحث تعزيز التعاون مع برلمان الإكوادور

دبي في 5 فبراير /وام/ بحثت لجنة الصداقة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية، برئاسة سعادة الدكتورة موزة محمد الشحي نائب رئيس اللجنة، مع سعادة سادي فريتشي رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية في الجمعية الوطنية بجمهورية الإكوادور، تعزيز علاقات التعاون الثنائية والبرلمانية بين الجانبين، وذلك على هامش المشاركة في القمة العالمية للحكومات 2026 المنعقدة في دبي.

حضر اللقاء الذي جمع الطرفين عضوتا المجلس الوطني الاتحادي عضوتا اللجنة، سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، وسعادة آمنة علي العديدي.

وأكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والعلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الإكوادور في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات الطاقة والاقتصاد المستدام، مشيرين إلى أن نمو مؤشرات التعاون بين الجانبين، يعكس ثقة حكومتي البلدين بأهمية العلاقات الثنائية في تحقيق النمو والازدهار المشترك.

وتطرقت لجنتا الصداقة إلى آليات تعزيز التعاون البرلماني، وأهمية تفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التشاور والتنسيق في إطار الدبلوماسية البرلمانية خلال المشاركة في مختلف الاجتماعات والفعاليات البرلمانية.

وجرى استعراض المبادرات والجهود التي قامت بها دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور في مجالات المساواة بين الجنسين، وتمكين الشباب والمرأة، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم مختلف المسارات التنموية.