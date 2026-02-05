شرطة أبوظبي تستقبل الدفعة الـ 24 من مجندي الخدمة الوطنية بإدارة التأهيل الشرطي بالعين

أبوظبي في 5 فبراير /وام/ التحقت المجموعة المخصصة لوزارة الداخلية من الدفعة الـ 24 لمجندي الخدمة الوطنية بإدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

تضم الدفعة طلبة الصف الثاني عشر خريجي الثانوية العامة لعام 2025م، والبالغ عددهم (570) مجندًا، ويتضمن برنامجهم التدريبي تأهيلهم وإكسابهم المهارات الشرطية والقيادية من خلال العلوم الشرطية والأمنية وتعزيز القيم الإسلامية والوطنية وذلك على مدى سبعة أشهر.

يأتي البرنامج ضمن اهتمام هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي بتعزيز الشراكة وفق توجيهات حكومة الإمارات من أجل الإرتقاء بالعمل وتنفيذ الخطط الاستراتيجية وتعزيز العمل المشترك في تبادل الخبرات والمعارف، وأفضل الممارسات المطبقة، والتي تسهم في صقل مهارات وإمكانات المجندين بما يعزز رسالتهم في خدمة الوطن.

وأكد العميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي في شرطة أبوظبي، أن الدورة تُنفذ على أيدي مدربين متخصصين ووفق مناهج تعليمية وتدريبية معتمدة، تسهم في تنمية قدرات المجندين وتأهيلهم للقيام بواجباتهم الوطنية بكفاءة واقتدار، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي يشمل قانون الشرطة، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون الجرائم والعقوبات، وإجراءات تنظيم السير والمرور، ومعايير حقوق الإنسان، إضافة إلى الضوابط القانونية للحس الأمني.