الإمارات تستضيف منافسات الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية خلال يونيو

أبوظبي في 5 فبراير/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية استضافة منافسات الدوري الخليجي في العاصمة أبوظبي خلال شهر يونيو المقبل وذلك للمرة الأولى، تعزيزا لمكانة الدولة بوصفها مركزا إقليميا رائدا لاستضافة البطولات الكبرى، ودعم التعاون في مجال الرياضات الإلكترونية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد عقب التشكيل الجديد، برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط

آل نهيان والذي عقد أمس في أبوظبي، بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة خطة الموسم الرياضي الجديد، والمشاركات الخارجية.

واعتمد المجلس مشاركة المنتخب الوطني في منافسات دورة الألعاب الآسيوية المقررة في ناغويا باليابان في شهر سبتمبر المقبل.

فيما تم اعتماد وتوزيع الحقائب الإدارية للمجلس الجديد ليتم إسناد منصب نائب رئيس مجلس الإدارة إلى كل من عبيد عوض الطنيجي وعبدالله طارق بن خدية، وتكليف سعيد علي الطاهر أمينا عاما على أن يتولى إبراهيم يوسف خوري رئاسة اللجنة الفنية، ومريم يوسف البطران رئاسة لجنة المرأة والأنشطة النسائية، ومنى ماجد الفلاسي رئاسة لجنة الإعلام والتخطيط والتميز المؤسسي.