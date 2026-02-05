بلدية دبي تتعاون مع المعماريَين العالميَين سانتياغو كالاترافا وكينغو كوما لابتكار حلول ومشاريع حضرية رائدة

دبي في 5 فبراير/وام/ شهدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، إعلان بلدية دبي عن تعاونٍ نوعي واستثنائي لأول مرة مع المعماريَين والمصممَين العالميَين سانتياغو كالاترافا، وكينغو كوما، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.

تأتي هذه الشراكة في خطوة متقدمة تهدف إلى توظيف خبراتهما في ابتكار تصاميم معمارية وحضرية عالمية انطلاقًا من دبي، وتعزيز التعاون البنّاء في مجال التصميم التشاركي، كعضوين رئيسيين في مختبر التخطيط والتصميم العمراني (D.M-ULab)، والذي يهدف إلى تطوير حلول عمرانية قابلة للتطبيق، وذات أثر مباشر على جودة الحياة في المدينة، مستندًا إلى مبادئ الاستدامة، والمرونة، والهوية المحلية، إلى جانب تعزيز قدرات ومعارف الشباب وإشراكهم في قيادة المشهد الحضري.

وعبر هذا التعاون، تطمح بلدية دبي إلى دعم التجريب الحضري، وابتكار نماذج عالمية تدمج بين التصميم المعاصر، والهوية الثقافية، والاستدامة البيئية، وجودة الحياة، وتوظيف خبرات المعماريين العالميين في تطوير وتحويل الأفكار إلى حلول حضرية متقدمة وشاملة، وصياغة مشاريع رائدة تجعل الإنسان محور بناء المدن وتصميمها، إلى جانب تعزيز فعالية التصميم التشاركي في بناء المستقبل وتحسين جَودة الحياة، بما يتكامل مع نهج دبي في بناء مدينة تركز على الإنسان، وترسّخ مكانتها حاضنة عالمية لصياغة معايير تصميم المدن.

وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي إن هذه الشراكات تمثل خطوة جديدة داعمة لمسارات ومستهدفات مختبر التخطيط والتصميم العمراني، ينتقل معها إلى مستوى جديد من العمل الحضري والعمراني والمعماري، بما يرسّخ دوره منصة حضرية ابتكارية للحوار والتصميم التشاركي، ومبادرة تجذب وتستقطب المعماريين العالميين لتبادل المعرفة وتوظيف خبراتهم في تطوير وابتكار حلول حضرية متقدمة، وصياغة مشاريع عمرانية تشاركية رائدة تعكس مكانة دبي مدينة عالمية وحاضنة للمستقبل.. ونهدف إلى تعزيز ممارسات الابتكار والتجريب الحضري واختبار تقنيات وأفكار مبتكرة وجديدة في مجال تصميم الحياة الحضرية، والأحياء، والمساحات العامة التي يكون محورها الإنسان، وغايتها تعزيز جَودة حياته، وتلبية احتياجاته.

من جهته، قال سانتياغو كالاترافا: "يعكس هذا التعاون مع بلدية دبي التزاماً مشتركاً بتعزيز ريادة المدينة من خلال الشراكة المتكاملة ضمن مختبر التصميم والتخطيط العمراني، بما يعزز العلاقة المؤسسية ويدعم تبادل خبرات التصميم وتشجيع الأجيال القادمة، ضمن منصة مستدامة لتبادل المعرفة والتصميم الحضري عالمي المستوى في دبي".

وقال كينغو كوما: "تنطلق هذه الشراكة من الاستماع والإنصات بشكل متناغم إلى المكان والمناخ والحياة اليومية، وضمن مسارات التعاون عبر مختبر التصميم والتخطيط العمراني، سنصمم من خلاله أول حديقة بالشراكة مع بلدية دبي بناءً على احتياجات الإنسان، وبمنظومة متناغمة تجمع الطبيعة والعمارة والمصممين الشباب لتشكيل مساحة عامة بعناية واستمرارية".

وضمن مسارات هذه الشراكة؛ أعلنت بلدية دبي عن مذكرة تعاون مع المعماري العالمي سانتياغو كالاترافا، والمعماري العالمي كينغو كوما، وتشمل مجالات وأوجه التعاون تعزيز الحوارات الحضرية من خلال تبادل الخبرات العالمية، ومنهجيات التفكير التصميمي، والدروس المستفادة عبر حوارات ومحادثات تعزز قدرات الشباب وخبراتهم ومعارفهم وتشركهم بشكل مؤثر وفاعل لقيادة التعاون والشراكة مع المعماريين العالميين، بما يدعم طاقاتهم في قيادة مسارات الحوار وتطوير المشهد الحضري والعمراني، ويحفز تبني أساليب جديدة في التفكير حول المدن، والهندسة المعمارية، والحياة العامة.

وستتعاون بلدية دبي والمعماري كينغو كوما لأول مرة لتصميم حديقة عامة مستقبلية في إمارة دبي، وذلك في خطوة نوعية تترجم نهج بلدية دبي بتوظيف الخبرات العالمية وأحدث الممارسات والمعايير في تطوير البنية التحتية والمنظومة الحضرية وتصميم أفضل المرافق والحدائق العامة التي تعزز من جاذبية دبي وجودة حياة سكانها.

وستعزز المذكرة مساهمات المعماريَين العالميَين في مشاركة أفضل الممارسات العالمية من خلال الحوارات الحضرية والمنتديات العامة، وتقديم الاستشارات التصميمية الاستراتيجية في مجال التجديد الحضري والتخطيط العمراني الشامل، ودعم جلسات المراجعة والابتكار التصميمي مع فرق "مختبر التخطيط والتصميم العمراني" (D.M-ULab)، إلى جانب تيسير تبادل المعرفة مع الجامعات والجهات الحكومية، ومواءمة الفلسفة التصميمية مع رؤية دبي للاستدامة ومدن المستقبل.

وسانتياغو كالاترافا هو مهندس معماري ومهندس إنشائي وفنان إسباني عالمي، يُعدّ من أبرز الأسماء المؤثرة في العمارة المعاصرة وتصميم البنية التحتية المبتكرة، أما كينغو كوما فهو معماري ياباني عالمي يُعدّ من أبرز روّاد العمارة المعاصرة ذات البعد الإنساني والبيئي، ويشتهر بفلسفته التصميمية التي تقوم على الانسجام مع الطبيعة.