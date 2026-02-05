رئيس وزراء برمودا: علاقاتنا مع الإمارات عنوانها التعاون المثمر وتبادل الخبرات

دبي في 5 فبراير/ وام/ أكد معالي إدوارد ديفيد بيرت رئيس وزراء برمودا أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلاده تقوم على التعاون المثمر والمنفعة المتبادلة وتبادل الخبرات، خاصة في مجال الخدمات المالية.

وأوضح بيرت، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» خلال القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، أن التعاون بين الجانبين اتسم بالتوازن والتكامل، مشدداً على أن الشراكة بين البلدين قائمة على نهج ثنائي يحقق الفائدة للطرفين.

وأشار إلى أن الخدمات المالية تمثل إحدى الركائز الأساسية لهذا التعاون، لافتاً إلى مذكرة التفاهم بشأن الأصول الرقمية الموقعة بين سوق أبوظبي العالمي وسلطة النقد في برمودا، وأكد أن برمودا تحظى باعتراف دولي بوصفها جهة رائدة ومعياراً عالمياً في تنظيم الأصول الرقمية.

وأشاد رئيس وزراء برمودا ببرنامج القيادات التنفيذية الذي أطلقته دولة الإمارات، معتبراً إياه مبادرة مهمة أسهمت في إتاحة الفرصة لكبار المسؤولين الحكوميين في برمودا للاستفادة من تجربة الإمارات في مجالي تنفيذ السياسات والتحول الحكومي، وأشار إلى استمرار التعاون في إطار برنامج التبادل القيادي العالمي.

وأوضح أن الجانبين وقّعا مذكرة تفاهم في مجال إدارة المالية العامة، ويعملان على تعزيز التعاون من خلال مذكرة مرتقبة للتعاون الاقتصادي والفني، معرباً عن ثقته بمواصلة تطوير علاقات الشراكة بين الإمارات وبرمودا خلال المرحلة المقبلة.