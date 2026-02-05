"قمة الحكومات"/"منتدى الأثر للاستدامة" يدعو إلى تعزيز الشراكات العالمية قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

دبي في 5 فبراير /وام/ شهدت القمة العالمية للحكومات 2026 بدبي إطلاق النسخة الأولى من "منتدى الأثر للاستدامة" الذي شهد حضور كل من فخامة سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو، ومعالي نتسوكوان صموئيل ماتيكاني، رئيس وزراء مملكة ليسوتو وعقد، تحت شعار "شراكات من أجل مياه مستدامة"، وجمع تحت مظلته نخبة من القادة العالميين لمناقشة سبل تعزيز الابتكار والشراكات، وتحفيز ممارسات الحوكمة التحويلية لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة على المدى الطويل.

ويسهم المنتدى بتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجال إدارة ودبلوماسية المياه، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالتعاون مع السنغال في أبوظبي خلال شهر ديسمبر المقبل.

وألقت معالي آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة الكلمة الافتتاحية للمنتدى مؤكدة التزام دولة الإمارات بالعمل الجماعي لبناء مستقبل مائي آمن ومستدام.

ونوهت بضرورة تشارك المسؤولية وعقد الشراكات المبتكرة بين الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لضمان استدامة الموارد المائية.

وقالت معاليها: "نؤمن بضرورة التعاون الاستراتيجي للمجتمع الدولي لمعالجة أزمة الأمن المائي ويشكّل التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية ضرورة أساسية لتوفير حلول عادلة ومنصفة ومستدامة في قطاع المياه".

وأضافت معاليها أن شعار البرنامج "شراكات من أجل مياه مستدامة" يجسد جوهر هذا الالتزام الجماعي، ويعكس النهج الرشيد لدولة الإمارات على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي أرسى أسس علاقة مستدامة مع مواردنا الطبيعية ، وتشكّل دولتنا نموذجاً عالمياً يحتذى في هذا المجال، حيث تجمع بين الابتكارات المتقدمة والجهود الإنسانية الدؤوبة لحماية مواردنا المائية.. ويتعين علينا مواصلة الزخم لدعم هذه القضية المحورية مؤكدة أن هذا المنتدى يخدم أهداف الإمارات عبر تحفيز العمل الجماعي خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي تستضيفه الإمارات بالتعاون مع السنغال في ديسمبر المقبل.

وأشارت معاليها إلى أن"'مبادرة محمد بن زايد للماء" تمثل تجسيداً حياً لالتزام دولة الإمارات الراسخ والمستمر بإيجاد حلول جذرية ومبتكرة لأزمة ندرة المياه العالمية، مؤكدة أن هذه المبادرة تضع الإمارات في طليعة الجهود الدولية الرامية لتعزيز التعاون وتطوير تقنيات مائية مستدامة تخدم البشرية، لا سيما في المجتمعات الأكثر حاجة، وتدفع بالعمل الدولي نحو آفاق جديدة من الاستقرار والأمن المائي.

وألقى فخامة سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو، كلمة قال فيها إن المياه أمانة، ومسؤولية أخلاقية تملي علينا ألا نستهلك اليوم ما قد يهدد مستقبل الغد، لقد أدركنا في بالاو - التي ترتبط وجودياً بالمياه ولكنها عانت بشدة من جفاف عام 2016 - أنه لا يمكننا تجاهل حقائق التغير المناخي، وتهالك البنية التحتية، والنمو السكاني.

وفي كلمته الرئيسية، أكد معالي باكيت توروبايف، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير موارد المياه والزراعة والصناعة التحويلية في جمهورية قيرغيزستان، محورية المياه في تحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة العمل المشترك بين الدول لتحقيق الأهداف المائية المشتركة.

و ألقى معالي مختار باباييف، ممثل رئيس جمهورية أذربيجان لقضايا المناخ ورئيس مؤتمر الأطراف (COP29) كلمة خلال المنتدى أشار فيها إلى أن المياه تشكل جوهر الحياة على كوكبنا، محذراً من أن ندرتها المتزايدة باتت تهدد الزراعة وسبل العيش والصحة العامة حول العالم.

ضم المنتدى جلستين نقاشيتين تناولتا مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالمياه أدارتهما إيليني جيوكوس، المذيعة والمراسلة في قناة CNN العالمية، وقادت الحوار المباشر مع القادة والخبراء العالميين حول قضايا المياه وارتباطاتها المعقدة بملفات الاقتصاد والتمويل والمناخ.

وتناولت إحدى الجلستين موضوع "المياه، الغذاء والطاقة.. معادلة الاستدامة المتشاركة"؛ وشارك فيها معالي الدكتور عبد الله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إلى جانب الدكتور مارك سميث، المدير العام لمعهد إدارة المياه العالمي، وسعادة آنا كلوديا روسباخ، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وسعادة ألفارو لاريو هو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

واستشهد معالي الدكتور عبد الله حميد الجروان بمثال حي على الريادة الإماراتية، مشيراً إلى وضع حجر الأساس مؤخراً أول وأكبر مشروع طاقة متجددة في العالم بإمدادات مستمرة على مدار الساعة في أبوظبي.

وقال معاليه: "نحن بحاجة ماسة لبناء أنظمة مرنة تضمن أمن الطاقة والمياه والغذاء على المدى الطويل، ويمثل مشروع الطاقة المتجددة نقلة نوعية حقيقية، إذ سيوفر 1 جيجاواط من الطاقة المتجددة المستمرة ،و لقد نجحنا في التغلب على تحدي تقطع المصادر المتجددة من خلال دمج الألواح الشمسية الكهروضوئية مع أنظمة تخزين البطاريات، وهي تقنيات عملية ومتاحة".

واختتمت فعاليات المنتدى بكلمة ألقاها معالي سامويل نتوكوان ماتيكان، رئيس وزراء مملكة ليسوتو، سلط خلالها الضوء على الأهمية القصوى للاستدامة باعتبارها استراتيجية تنافسية.

وأوصى المنتدى بالتزام جماعي واضح اتفق فيه المشاركون على ضرورة تعزيز جهود حماية الموارد المائية وصون النظم البيئية.

عكس المنتدى طموحاً مشتركاً بتعزيز الأنظمة المالية، وتوجيه الاستثمارات استراتيجياً نحو حلول مستدامة قائمة على الطبيعة تضمن تحقيق الأمن المائي على المدى الطويل، وتسهم في الوقت نفسه بتعزيز صحة ومرونة النظم البيئية في جميع أنحاء العالم.