وزيرة التعليم البولندية تشيد بفعاليات "القمة العالمية للحكومات "

دبي في 5 فبراير / وام / أشادت معالي باربرا نوفاتسكا وزيرة التعليم بجمهورية بولندا بالتنظيم الرائع وحجم الإقبال الكبير من جميع دول العالم ، على المشاركة والحضور بفعاليات " القمة العالمية للحكومات 2026 " التي تشارك فيها للمرة الأولى .

وأعربت نوفاتسكا، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات" وام " على هامش اليوم الختامي للقمة عن إعجابها بحجم هذه القمة العالمية ونطاقها الواسع بحضور دولي يناقش أهم القضايا والقطاعات الملحة ومنها قطاع التعليم.

وقالت معاليها : "بالنسبة لي، ومن منظوري كوزيرة للتعليم في بولندا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، من الرائع أن أكتشف أنه على الرغم من اختلاف المناهج الدراسية والأنظمة التعليمية، فإننا نواجه التحديات نفسها، لا سيما ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي المنتشرة في كل مكان، والتي تلحق ضرراً بأدمغة الشباب، مع أنها تمنحهم أحياناً بعض الفرص، إلا أننا في المقابل مطالبون بتعليمهم كيفية العمل بذكاء".

وأضافت معالي باربرا نوفاتسكا: "الأمر الجوهري أننا عندما نتحدث مع وزراء التعليم الآخرين، نكتشف أننا نواجه التحديات نفسها فيما يتعلق بالمعلمين إذ يتعين علينا أن نضمن التحاق أفضل الكفاءات بهذه المهنة، وأن يحصلوا على أجور مناسبة وظروف عمل جيدة، وأن يستمروا في تطوير مهاراتهم، بحيث لا يكون ذلك عبئاً عليهم، بل جهداً مستمراً يشارك فيه المجتمع بأسره".