ناسداك دبي ترحّب بإدراج صكوك الصندوق العربي للطاقة بـ 500 مليون دولار

دبي في 5 فبراير /وام/ رحّبت ناسداك دبي، بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار صادرة عن الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية الرائدة متعددة الأطراف والمتخصصة في الاستثمار بقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليُشكّل ذلك ثالث إصدار للصندوق في البورصة.

يٌعد إدراج الصندوق العربي للطاقة، ضمن برنامج إصدار شهادات الثقة، ويشمل شهادات ثقة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وبمعدل ربح قدره 4.721%.

وتُعدّ الصكوك من فئة الدين غير المضمون ذات الأولوية، وقد أُصدرت بالقيمة الاسمية، على أن تستحق في عام 2036.

وأعلن الصندوق عن إتمام أول إصدار صكوك في تاريخه لأجل عشر سنوات، في خطوة نوعية ترسّخ منحنى تسعير جديد لآجال استحقاق أطول.

وشهد الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوزت قيمة طلبات الاكتتاب 1.6 مليار دولار، ما يعكس مشاركة واسعة من مستثمرين إقليميين ودوليين.

كما حصلت الصكوك على تصنيف (Aa2) من وكالة موديز و(AA+) من وكالة فيتش، بما يتماشى مع التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل للصندوق العربي للطاقة.

واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع خالد الرويغ، الرئيس التنفيذي للصندوق العربي للطاقة، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.

وقال ڤيكي بهاتيا، رئيس المالية لدى الصندوق العربي للطاقة، إن هذا الإصدار من الصكوك يعكس ثقة المستثمرين القوية في الملاءة الائتمانية للصندوق العربي للطاقة وفي أهدافه طويلة الأجل، ويؤكد عودتنا إلى ناسداك دبي كمحطة رائدة للتمويل الإسلامي وأسواق رأس المال الدولية.

من جانبه قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "نرحّب بإدراج صكوك الصندوق العربي للطاقة في ناسداك دبي، وهو ما يعكس الثقة المستمرة من قبل الجهات المصدرة متعددة الأطراف في منصة ناسداك دبي الدولية لإدراج وتداول أدوات الدين، ويسهم هذا الإدراج في تعزيز عمق وتنوع سوق الصكوك لدينا، ويسلّط الضوء على الدور الريادي لناسداك دبي في مجال التمويل الإسلامي.. ونواصل دعم الجهات المصدرة للوصول إلى رأس الأموال والتواصل مع قاعدة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين".

وحصل الصندوق مؤخراً على الموافقات التنظيمية اللازمة لإصدار سندات "باندا" مقوّمة بالرنمينبي داخل الأسواق الصينية، ليصبح بذلك أول مؤسسة مالية متعددة الأطراف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنال هذا الاعتماد، بما يعزّز استراتيجيته المتنوعة للتمويل.

وتجاوزت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي، حتى تاريخه، 104.9 مليار دولار أمريكي، ما يرسّخ مكانة البورصة إحدى أهمّ المنصات العالمية للتمويل الإسلامي وإدراج الصكوك الدولية، مدعومة بقاعدة متنوعة من الجهات المصدرة ونشاط مستدام عبر القطاعات السيادية ومتعددة الأطراف وقطاع الشركات.