محافظ مركز دبي المالي العالمي: 2025 عام قياسي ونتوقع نمواً بنحو 30% خلال 2026

دبي في 5 فبراير / وام/ أكد سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، أن المركز حقق خلال عام 2025 نتائج قياسية غير مسبوقة على المستويين التشغيلي والمالي، مواصلاً مسار النمو التصاعدي الذي يشهده خلال السنوات الأخيرة، ومكرساً مكانته كأحد أسرع المراكز المالية نمواً على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بتوقعات عام 2026، أعرب سعادة عيسى كاظم خلال استعراض النتائج السنوية للمركز للعام 2025، عن تفاؤله الكبير بمواصلة تحقيق نتائج قوية، مشيراً إلى استمرار الطلب القوي على خدمات المركز، سواء من حيث استقطاب شركات جديدة أو توسع الشركات القائمة.

وقال كاظم : "إذا أجرينا القياس وفقاً لنتائج الشهر الأول من العام الجاري، فأننا نتوقع أن نحقق نمواً بنحو 30%.

وشدد كاظم على أن وتيرة النمو القوية التي يشهدها مركز دبي المالي العالمي تؤكد متانة بيئة الأعمال، موضحاً أن الهدف لا يقتصر على استقطاب شركات جديدة فحسب، بل يشمل أيضاً تحفيز الشركات القائمة على التوسع والنمو.

وأشار إلى أن العديد من الشركات الكبرى العاملة في المركز تشهد حالياً توسعاً ملحوظاً في أعمالها، سواء من خلال زيادة أعداد الموظفين، أو طلب مساحات مكتبية إضافية، أو توسيع نطاق أنشطتها، مؤكداً أن هذا النمو المستدام يعكس قوة البيئة التنظيمية والاقتصادية التي يوفرها المركز.

وارتفع عدد الشركات النشطة المسجلة التي يضمها المركز حالياً إلى أكثر من 8844 شركة، بزيادة قدرها 28% عن عام 2024 فيما ارتفع عدد الشركات النشطة الجديدة بنحو 2525 شركة، بزيادة قدرها 39% مقارنة بالعام السابق، ما يدل على جاذبية المركز بوصفه بوابة استراتيجية للأسواق المالية العالمية والإقليمية.

وأشار كاظم إلى أن هذه النتائج تعكس قوة المنظومة المتكاملة التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي، وجاذبيته المتزايدة للمؤسسات المالية والاستثمارية العالمية، مؤكداً أن عام 2025 شكّل امتداداً طبيعياً لمسار الأداء القياسي الذي تحقق في الأعوام السابقة.

وتطرق كاظم إلى مشروع التوسع الاستراتيجي لمركز دبي المالي العالمي، مؤكداً أن توسعة "زعبيل ديستركت" الجديدة تشكل امتداداً طبيعياً للمركز ولمنطقة "غيت ديستريكت".

وأوضح أن المرحلة الأولى من المتوقع إنجازها بحلول عام 2030، وستوفر نحو 3.6 مليون قدم مربعة من المساحة الطابقية.

وأضاف أن المشروع بكامل مراحله من المتوقع اكتماله بحلول عام 2040، ليصل إجمالي المساحة الطابقية إلى نحو 17.7 مليون قدم مربعة، لافتاً إلى أن الاستثمارات المطلوبة لاستكمال المشروع حتى المرحلة الأخيرة تقدر بنحو 100 مليار درهم.

وعلى صعيد التصنيفات الدولية، أوضح سعادة محافظ مركز دبي المالي العالمي أن المركز يحتل حالياً المركز الحادي عشر عالمياً ضمن أبرز المراكز المالية الدولية، ورابعاً عالمياً فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية والابتكار عالمياً، ما يعكس تقدمه المتواصل وتنافسية منظومته.