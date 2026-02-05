إطلاق مبادرة "النظام البيئي العالمي للميكروبيوم" ومقرها دبي

دبي في 5 فبراير/وام/ أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وشركة الهلال للمشاريع ومقرها الشارقة اليوم عن مبادرة بحث وتطوير الميكروبيوم مقرها دبي ممثلة في 'النظام البيئي العالمي للميكروبيوم'.

جاء ذلك خلال ندوة "ثورة الميكروبيوم" في دبي التي عقدت بهدف تطوير منظومة عالمية رائدة ترتكز على الملكية الفكرية لصناعة الديمومة الصحية والصحة العالمية .

وتلتزم دولة الإمارات ودبي بدفع الابتكار المتقدم الذي يحدد 'مستقبل الصحة' بوصغها محركا للنمو الاقتصادي وجودة الحياة والتنافسية العالمية.

ومن المقرر أن يكون 'النظام البيئي العالمي للميكروبيوم' منصة مقرها دبي موجهة عالميا ترتكز على الملكية الفكرية للابتكار الصحي المدفوع بالميكروبيوم .

وسيدمج هذا النظام البيئي البحث والتطوير المتقدم والمبتكرين الذين يشكلون المستقبل وقادة القطاع المسؤولين للتركيز على المجالات ذات الأولوية وتسريع خلق المعرفة من خلال تطوير المواهب وتوليد ملكية فكرية ذات قيمة عالية تشكل المستقبل.

وقال خليفة القامة رئيس قطاع البحوث والتطوير والابتكار في دبي RDI وهو نظام بيئي تابع لمؤسسة دبي للمستقبل (DFF) إن أطر البيئة الابتكارية والرقابية التجريبية في دبي تصنّف المدينة موطنا طبيعيا لقطاع الميكروبيوم العالمي مما يتيح نظاما بيئيا مترابطا يجمع المؤسسات البحثية والمبتكرين والمستثمرين وصناّع السياسات والشركاء العالميين ومن خلال التركيز على الصحة المدفوعة بالميكروبيوم والديمومة سيسهم هذا التعاون في تسريع البحث الانتقالي وخلق ملكية فكرية ذات صلة عالمية وتعزيز دور دبي مركزا رائدا حيث تترجم العلوم الرائدة إلى تأثير صحي واقعي.

من جانبه قال سعادة بدر جعفر الرئيس التنفيذي للهلال للمشاريع :" نحن في لحظة ' القفزة الكبيرة' للميكروبيوم – مرحلة تلتقي فيها العلوم والتكنولوجيا والتعاون وستشكل الخيارات التي نتخذها الآن النتائج المرجوة لعقود قادمة مشيرا إلى أن دبي والإمارات قاعدة طبيعية لهذه المبادرة بوصفهما مركزا عالميا رائدا وليس فقط للتجارة ورأس المال بل للأفكار والمواهب والعلم وأن هذا التوافق أساسي لتحويل العلوم الرائدة إلى واقع وأثر حقيقي– عبر البحث والابتكار والسياسات والاستثمار.

و استنادا إلى دور شركة الهلال للمشاريع كمستثمر ملتزم في ابتكار الميكروبيوم ومنسق راسخ للخبرات العالمية فإن التعاون سيسهم في تقييم مسارات تطوير حلول صحية جديدة قائمة على علم الميكروبيوم والصحة الدقيقة بما في ذلك اتباع نهج مسؤول في التبّني السريري والتوسّع الدولي.