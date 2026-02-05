رئيس الأداء والتميز الحكومي بحكومة الإمارات : الدولة تحظى بمنظومة متطورة لإدارة الأداء الحكومي

دبي في 5 فبراير/ وام/ أكد الدكتور إبراهيم سلمان رئيس الأداء والتميز الحكومي في حكومة دولة الإمارات منسق عام برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي أن دولة الإمارات تحظى بمنظومة متكاملة ومتطورة لإدارة الأداء الحكومي.

وأشاد سلمان في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام " اليوم على هامش " القمة العالمية للحكومات 2026" التي اختتمت أعمالها اليوم بدبي بالمشاركة والإقبال والاهتمام الكبير التي شهدتها جلسات إدارة الأداء والتميز الحكومي ، من قبل كافة دول العالم في هذا الحدث العالمي ، والتي حرصت على الاستفادة من تجربة حكومة الإمارات في هذا المجال .

وأضاف :" شاركنا اليوم في منتدى تبادل الخبرات ومنتدى قادة الطيران المدني ، واستعرضنا التجربة المتميزة لحكومة دولة الإمارات في هذين القطاعين".

ونوه الدكتور إبراهيم سلمان بالنتائج الايجابية والمستوى الريادي الذي حققته الإمارات وتجربتها الرائدة وخبراتها المتراكمة في مجال إدارة الأداء والتميز الحكومي والتي امتدت لأكثر من ثلاثين سنة و أثمرت عن نتائج أبهرت العالم .