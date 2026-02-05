جامعة الشارقة تنظم ورشا متخصصة حول تقنيات الواقع الافتراضي في"إكسبوجر"

الشارقة في 5 فبراير/وام/ شاركت كلية الاتصال بجامعة الشارقة في فعاليات المهرجان الدولي للتصوير"إكسبوجر 2026" في دورته العاشرة عبر تنظيم سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة في إنتاج المحتوى التفاعلي وتقنيات الواقع الافتراضي (VR)، وذلك بهدف تعريف الطلبة وزوار المهرجان بمراحل تصميم وتطوير المحتوى داخل البيئات الافتراضية (الميتافيرس)، وأحدث أدوات وتقنيات صناعة المحتوى الإعلامي.

قدّم الورش على مدار ثلاثة أيام أحمد المشمشي، المحاضر بكلية الاتصال بجامعة الشارقة وتناولت محاور متعددة شملت آليات تصميم وبناء المساحات الافتراضية، وتصوير الأفلام بتقنية 360 درجة، والتعريف بالتطبيقات المستخدمة في إنشاء وإدارة بيئات الميتافيرس، إلى جانب استعراض أساليب إنتاج محتوى يخدم المؤسسات الإعلامية، وأقسام الاتصال في الجهات الحكومية والشركات، إضافة إلى الشركات الناشئة.

فيما شارك طلبة جامعة الشارقة في حضور عدد من الورش والفعاليات المتخصصة التي تضمنها المهرجان، إلى جانب مشاركتهم في فعاليات المنطقة الوثائقية المخصصة للمسابقة الطلابية، والتي ركزت على إنتاج مشاريع تصوير فوتوغرافي وأفلام قصيرة حول الموضوعات المطروحة.