مجمع دبي للعلوم يحتفي بمرور 20 عاماً على دعم البحث والتطوير

دبي في 5 فبراير /وام/احتفى مجمع دبي للعلوم بمرور 20 عاما على انطلاق مسيرته في دعم نمو قطاع العلوم وتعزيز منظومة البحث والتطوير في دولة الامارات والمنطقة مؤكدا مساهمته في ترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار ودعم تنافسية دبي مركزا عالميا للعلوم المتقدمة.

ويضطلع المجمع التابع لتيكوم ، منذ تأسيسه بدور محوري في استقطاب الشركات العالمية والاقليمية وتمكين الكفاءات العلمية وتوفير بيئة عمل مرنة تدعم التعاون والشراكات البحثية وتسهم في تسريع تطوير الحلول المبتكرة في مجالات علوم الحياة والطاقة والبيئة.

وتمكن المجمع خلال عقدين من بناء منظومة علمية متكاملة تضم اليوم أكثر من 90 مختبرا علميا متخصصا وتحتضن ما يزيد على 6500 موظف وخبير وباحث .

ويستقطب المجمع عشرات الشركات العالمية الرائدة من بينها AstraZeneca و Pfizer و Boston Scientific و Thermo Fisher Scientific إلى جانب شركات صناعية وتكنولوجية مثل Jotun و Clariant و ExxonMobil

وأكد مروان عبد العزيز جناحي النائب الاول لرئيس مجموعة تيكوم مجمع دبي للعلوم ، أن المجمع أسهم على مدى 20 عاما في بناء بيئة عالمية داعمة للابتكار وتعزيز مكانة دبي وجهة رئيسية لشركات علوم الحياة والطاقة والبيئة، مشيراً إلى استمرار العمل بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وبرنامج دبي للبحث والتطوير ورؤية نحن الامارات 2031.

وفي خطوة لتعزيز البيئة التنظيمية وقعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع المجمع في أغسطس 2025 لدعم حماية الملكية الفكرية وتسريع اجراءات تسجيل براءات الاختراع وتوفير الدعم القانوني والفني للمبتكرين والباحثين.

وعلى صعيد البنية التحتية يوفر المجمع مساحات تخزين وخدمات لوجستية تمتد على أكثر من 330 ألف قدم مربع قابلة للتأجير إلى جانب مختبرات حاصلة على شهادات المباني الخضراء ومساحات عمل مرنة من خلال D Quarters.

ويعزز المجمع منظومة ريادة الأعمال عبر حاضنة " in5 " للعلوم التي أطلقت في عام 2023 لدعم الشركات الناشئة بالحلول التمويلية والاستشارية والتقنية بما يسهم في إعداد جيل جديد من رواد قطاع العلوم وترسيخ مكانة دبي مركزا إقليميا للابتكار والبحث العلمي خلال العقود المقبلة .