" دائرة الخدمات الاجتماعية" تشارك في أيام الشارقة التراثية ب78 فعالية

الشارقة في 5 فبراير/ وام/ تشارك دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة في فعاليات أيام الشارقة التراثية في دورتها الثالثة والعشرين، التي انطلقت أمس وتستمر حتى 15 فبراير الجاري تحت شعار "وهج الأصالة" وذلك عبر 78 ورشة وفعالية متنوعة، منها 60 ورشة توعوية و18 ورشة تخصصية حول السنع الإماراتي، تقدم في قلب الشارقة والمناطق المشاركة بالفعالية، بما في ذلك مدن خورفكان والحمرية والذيد وكلباء ودبا الحصن.

وتستعرض الورش برامج تهدف إلى تعزيز القيم الاجتماعية والوطنية لدى الأطفال، من خلال تعريفهم بعادات السنع الإماراتي، وصون الهوية الوطنية، وغرس القيم التراثية، مع تقديم أنشطة متنوعة تشمل الألعاب التقليدية، الحرف اليدوية، وصنع الرموز التراثية مثل تشكيل العلم الإماراتي بالرمال، إلى جانب ورش قصصية عن الغوص واللؤلؤ والأزياء التراثية.