شاينوينغ الصينية: الإمارات منصة عالمية للاستثمار

دبي 5 فبراير/ وام/ أكد إيريك لي كا شيونج، رئيس شركة شاينوينغ لخدمات الاستشارات التجارية المحدودة في الصين، أهمية توحيد المعايير المحاسبية على المستوى الدولي، لما لذلك من دور رئيسي في تعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة بيئة أكثر شفافية وجاذبية للاستثمار.

وأوضح شيونج، في تصريحات مع وكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش القمة العالمية للحكومات، أن توحيد المعايير المحاسبية يتيح للمستثمرين الدوليين فهم البيانات المالية للشركات ضمن إطار موحد، ما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة ودعم تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق سريعة النمو.

وأشاد بما تشهده دبي من تطور ونمو متسارعين ووصفها بأنها تمثل نموذجًا اقتصاديًا منفتحًا وسهل الفهم، وتحتضن مجتمعًا دوليًا واسعًا، إلى جانب دورها مركزا عالميا للتمويل ورأس المال، في ظل سياسات حكومية داعمة.

وأكد أن دولة الإمارات تشكل منصة مهمة في ظل المتغيرات الجيوسياسية الراهنة، نظرًا لعلاقاتها المتوازنة ونهجها القائم على الانفتاح، إضافة إلى دور الشراكات والتحالفات في جذب الشركات والاستثمارات وتعزيز الحراك الاقتصادي.