تواصل التحضيرات لانطلاق "أيام الشارقة المسرحية"

الشارقة في 5 فبراير /وام/ تتواصل التحضيرات للدورة الخامسة والثلاثين من "أيام الشارقة المسرحية"، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظمها دائرة الثقافة بالشارقة.

وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة العليا لـ"أيام الشارقة المسرحية"، اجتماعها الثالث، صباح اليوم، في قصر الثقافة بالشارقة، برئاسة أحمد بورحيمة مدير "الأيام"، وحضور أعضاء اللجنة.

استعرض الاجتماع ملفات 12 فرقة مسرحية تقدمت للمشاركة في الدورة المقبلة وجرى الوقوف على جاهزية العروض المقدمة، والإشادة بالتزام الفرق باستيفاء المتطلبات الفنية والتقنية ضمن المواعيد المحددة، إلى جانب إقرار عدد من التعديلات الإجرائية على اللائحة المنظمة للمهرجان.

ومن المقرر أن تباشر لجنة اختيار وتصنيف العروض المسرحية المشاركة في الدورة الخامسة والثلاثين أعمالها في 27 فبراير الجاري، على أن ترفع تقريرها النهائي في 7 مارس المقبل.

تُعد "أيام الشارقة المسرحية" من أعرق التظاهرات المسرحية في المنطقة، حيث تُقام سنوياً مطلع العام، وتسهم في تطوير الحركة المسرحية من خلال تقديم عروض مسرحية متنوعة، وتنظيم ندوات فكرية متخصصة، إلى جانب تكريم رواد المسرح الإماراتي والعربي، ودعم المواهب المسرحية عبر برامج تشمل الورش التدريبية، والمسابقات، والإصدارات المتخصصة.